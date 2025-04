Cotisations sociales: des Camerounais accusent la CNPS de complicité avec les employeurs

Dans une publication sur les réseaux sociaux incitant les employeurs à déclarer les salaires et de cotiser, des employés ont pointé un doigt accusateur.

La Caisse nationale de prévoyance sociale au Cameroun dans son rôle fait des communication digitales pour inciter les Camerounais à jouer leur partition dans leur propre sécurité sociale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le 15 avril 2025, la CNPS a publié sur sa page Facebook un message à l’adresse des employeurs. « Employeurs, télédéclarez les salaires et payez les cotisations sociales, pour éviter des pénalités et majorations de retard », lit-on dans la publication. Un message qui interpelle les employeurs sur leur rôle dans la sécurité sociale de l’employé.

Sous cette publication, les réactions ne sont pas faites attendre. 511 réactions, 353 commentaires et 53 partages au moment de la rédaction de cet article le 17 avril 2025. Une des publications les plus courues de la page.

« Caisse nationale de la prévoyance sociale, je pense que vous n’aidez pas les pauvres employés. Vous savez qu’il y a des employeurs qui ne mettent pas l’employé à la CNPS et vous êtes au courant. Même quand un employé dénonce vous ne faites rien », accuse David Steven Batoum sous cette publication.

« CNPS, vous êtes complices du non reversement de nos cotisations par les employeurs, vous pouvez bien sceller les entreprises qui prélèvent et ne reversent pas, mais vous ne le faites pas, c’est déjà une complicité », s’insurge Mathieu Kameni. Remarque à laquelle la CNPS va répondre : « Mathieu Kameni, est-il possible d’avoir un cas précis, duquel vous avez la preuve de « complicité », s’il vous plaît? ».

« C’est triste pour une grande institution comme la CNPS qui doit faire la chasse aux entreprises de payer les cotisations des pauvres employés. Nous savons très bien pourquoi vous ne le faites pas tout simplement les employeurs vous donnent vos rétrocommissions et le tour est joué. Ma mère en est morte sans ses allocations familiales paix à son âme, sachez mes chers messieurs et dames de la CNPS que le karma est là pour nous tous un jour vous allez vous retrouvez aussi en difficulté malgré les villas, les immeubles et voitures que vous avez sur le dos des employés qui souffrent dans leurs âmes », s’est plaint Eyengue Awona. A cette plainte spécifiquement, la CNPS a dit : « Vincent Awona Eyengue Bonjour! Avant tout, beaucoup de courage. Est-il possible de nous transmettre le dossier de l’assurée svp? ».

« J’ai perdu 5 bonnes années sans être cotisé sous votre barbe ici même à Yaoundé. Mais c’est incroyable ! La CNPS et l’inspection du travail, vous nous servez à quoi? », fait remarquer Michel Ekanga.

« CNPS – Caisse Nationale de Prévoyance Sociale à cause de votre laxisme et manque d’efficacité et d’objectivité vous faites perdre à l’État du Cameroun beaucoup d’argent pire encore vous êtes complice de la souffrance de plusieurs travailleurs et leur famille avec. A Mvangan nous avons 2 sociétés forestières qui sont un exemple type de ce que je dis ».

Pluie de remarques et de plaintes allant dans ce sens sur cette publication. Avec à côté, les réclamations des paiements des allocations familiales.

Pourtant, depuis sa création en 1967, la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS)a joué un rôle central dans la politique de protection sociale du pays. En tant qu’établissement public, elle est chargée de la gestion et de la distribution des prestations sociales aux travailleurs assurés et à leurs ayants droit.

Même si les plaintes concernant la sécurité sociale sont courantes au Cameroun, la CNPS s’est améliorée au fil des ans avec plus de 38 centres de prévoyance sociale à travers le Cameroun, la CNPS s’est progressivement modernisée pour répondre aux exigences des employeurs et des assurés dans un contexte de transition numérique. Justement, elle intensifie de plus en plus la communication sur les plateformes digitales pour rendre les informations et les orientations faciles.