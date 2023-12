Cameroun-Dena: messe oecuménique pour rendre hommage aux disparus

Les festivités liées à la fin de l’année en cours ont eu une coloration particulière dans le village Dena dans l’arrondissement de Mbe, région de l’Adamaoua.

Du 20 au 23 decembre dernier et a l’initiative de S.M ISSA ABBA, chef de Dena et conseiller régional du commandement traditionnel de l’Adamaoua, une trentaine de religieux, imams et pasteurs, ainsi que des chefs traditionnels venus des arrondissements de MBÉ, Ngan-Ha et Tcholiré, ont rendu hommage aux personnes décédées dans la localité de Dena. Il s’agissait de la première édition des journées d’hommage aux défunts de Dena qui s’est étendue 4 jours durant, du 20 au 23 décembre 2023.

Trois grands moments ont meublé cet évènement. D’abord des rites traditionnels par les gardiens de la tradition sous la conduite ensuite nuit de lecture du Saint Coran conduite par l’iman Moussa de la grande mosquée de Mbe iman de la mosquée de Gamba ( Mayo Rey et enfin, un culte œcuménique dirigé par l’évêque régional centre de l’EELC, Mgr Alix ELOGO MAIGARI.

La première édition de ce rendez-vous annuel a offert l’occasion aux populations de Dena et ses environs non seulement de rendre hommage à leurs défunts, mais aussi et surtout de joindre leurs prières à celles des autres citoyens dans la communion des coeurs pour que le tout puissant bénisse le Cameroun.