Des Camerounais admiratifs de l’élection du jeune Bassirou Diomaye Faye au Sénégal

Les tendances font du candidat Bassirou Diomaye Faye, président élu à l’issue de l’élection du 24 mars 2024. Ces résultats non-officiels suscitent des commentaires au Cameroun.

Pour la première fois, selon les tendances que le Conseil constitutionnel doit confirmer, un jeune de 44 ans est élu président de la République au Sénégal. Pour la première fois aussi, un candidat de l’opposition remporte l’élection dès le premier tour. Cette situation inédite ne laisse pas indifférents les Camerounais. Nombreux, sur la toile, dessinent des scénarios pour l’élection prévue en 2025 au Cameron. Leur vœu est de voir un jeune arriver à la tête de la République.

Ce scénario suscite le débat autour du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC). Plusieurs observateurs souhaiteraient que le président du Parti Maurice Kamto investisse Mamadou Mota, vice-président n°1 comme candidat à la présidentielle de 2025. L’écrivain et universitaire Patrice Nganang en fait partie. « Kamto ne peut pas aussi faire comme Sonko et laisser la place à Mota en 2025 ? », a-t-il demandé. Jean Crépin Nyamsi, autre écrivain et universitaire a fait un commentaire à ce sujet. « Le président Maurice Kamto n’a pas compris que le peuple a besoin d’un sang neuf ? Il insiste à être candidat pour quelle raison ? », s’interroge celui qui est connu dans la sphère du football comme soutien de Samuel Eto’o.

Dans un tout autre scénario, l’opinion tend à faire la comparaison entre l’opposition Sénégal et l’opposition au Cameroun. Au Sénégal, soutiennent certains, l’opposition a une base solide et travaille à la consolider au travers des coalitions objectives. Au Cameroun, en dehors de la tentative historique de 1992, l’opposition ne parvient pas à faire bloc face au camp du pouvoir. La victoire de l’opposition au Sénégal, saluée par le camp du pouvoir, sonne pour d’autres comme une leçon pour l’opposition camerounaise qui peine à former une alliance sérieuse pour 2025.

Par ailleurs, l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête de l’Etat au Sénégal contraste avec les ambitions au Cameroun. Certains ne comprennent pas comment leurs compatriotes continuent de lancer des appels à candidature au président camerounais à 91 ans pour se représenter en 2025. Le contraste s’étend au Sénat et à l’Assemblée nationale où les présidents de Chambres viennent d’être réélus, l’un à 89 ans et l’autre à 84 ans. Pourtant, des jeunes s’investissent aussi en politique. A titre illustratif, Cabral Libii a fini 3è à la présidentielle de 2018.