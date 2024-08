Effondrement de la route Bonepoupa-Yabassi : les travaux de déviation se poursuivent

Les travaux d’aménagement de la déviation de la route qui s’est effondrée avant la livraison évoluent.

Les travaux d’aménagement de la déviation au point kilométrique 2+375 de la section Bonepoupa-Yabassi évoluent progressivement malgré la forte pluviométrie qui ralentit l’aménagement de la déviation.

« Si les équipes sont mobilisées de façon appréciable, il n’en demeure pas moins que les précipitations, abondantes, ralentissent les travaux. Actuellement, la circulation est maintenue de façon alternée sur une voie. Par ailleurs, les études géotechniques complémentaires prescrites se poursuivent », souligne le Mintp.

En rappel, après l’effondrement de cette section de route qui a eu lieu le 14 août 2024, dans l’immédiat, les équipes de l’entreprise Bun’s, de la mission de contrôle Beta Consult et du MINTP, mobilisées sur le terrain, ont identifié la pluviométrie abondante et continue observée depuis le 15 juillet 2024 dans la région du Littoral et ses conséquences sur les conditions hydriques des sous-couches de la chaussée, comme cause de cet effondrement.

Les investigations techniques, instruites par le Ministre des Travaux Publics, appuyées par le Laboratoire interne du Ministère des Travaux publics vont permettre de préciser dans les prochains jours, les causes de ce phénomène et d’apporter des solutions conséquentes. Sur le terrain, les équipes s’attellent à aménager la déviation pour assurer la circulation des usagers sur le lieu de l’incident, à 2,75 km de Bonepoupa.

Il convient de préciser que les travaux de construction de cette section sont assurés par l’entreprise Bun’s et que ceux-ci n’ont pas encore été réceptionnés. Par ailleurs, les dispositions des marchés prévoient pour un projet en cours d’exécution, une assurance tout risque, qui permet le cas échéant, de prendre en charge des incidents comme ceux survenus le 14 août 2024.

Le phénomène observé et le résultat des investigations techniques, vont permettre d’apporter des mesures correctives, dans le but de faire face aux changements climatiques dans la région du Littoral.