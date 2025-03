Elim Mondial 2026 : le Cameroun perd la première place

Malgré la large victoire face à la sélection Libyenne, les Lions indomptables du Cameroun perdent la première place du groupe du groupe D.

Les Camerounais avaient rendez-vous avec leur équipe nationale de football (les Lions indomptables) ce mardi 25 mars 2025 au stade omnisports de Yaoundé pour la rencontre contre la sélection Libyenne. Le match comptant pour la 6è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Canada, Mexique). Dès le coup d’envoi à 20h les poulains du coach Marc Brys prennent d’assaut le camp Libyen en procédant par les transitions courtes avec pour objectif de trouver le plus rapidement possible l’ouverture du score.

Après plusieurs tentatives non cadrées, c’est sur une énième accélération que Aboubakar va obtenir un penalty après un tacle dans la surface de réparation. Il se chargera de l’exécution pour l’ouverture du score à la 29è minute.

A la reprise, c’est avec la même détermination que les Lions vont mettre la pression sur les Libyens avec des appels répétés de Ngamaleu sur le flanc gauche de l’attaque camerounaise. A la 53è minute, Mbeumo, sur le franc droit, élimine deux défenseurs et d’un plat du pied gauche inscrit le 2è but du Cameroun. C’est encore lui qui a la 61è minute offre la passe décisive à Vincent Aboubakar pour un score de 3-0.

Les spectateurs apprécient les prestations de Franc Magri avec son intensité dans le jeu couronné par deux actions nettes de but et Ngoumou sur le flanc gauche après les sorties de Ngamaleu et Namasso. Les Libyens vont trouver le chemin des buts au temps additionnel après une intention de la défense camerounaise sur un contre-attaque pour un score final de 3-1.

Malgré cette victoire, les Lions perdent leur place de leader du groupe et se classent derrière le Cap-Vert (13 points) avec au compteur 12points. Rendez-vous est pris en septembre pour les prochaines rencontres.