Finance : la BEAC et le FMI se sont concertés

Le Gouverneur de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui et les autres membres du Gouvernement de la Banque Centrale ont échangé avec Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du Fonds Monétaire International (FMI), en visite officielle au Cameroun.

Dans ce contexte, Abebe Aemro Selassie a souligné l’importance d’un engagement plus fort des Hautes Autorités de la Communauté à poursuivre des politiques cohérentes et coordonnées, dans le but de préserver la viabilité des finances publiques et de renforcer la position extérieure de la CEMAC.

Ils ont échangé sur la situation économique de la Sous-région, l’orientation des politiques monétaire et budgétaire, ainsi que sur le rôle des institutions communautaires dans le redressement économique de la Sous-région. En effet, les déséquilibres budgétaires persistants, la saturation du marché des titres publics et les faiblesses structurelles préoccupent le FMI.

Le Gouverneur de la BEAC et le Directeur du Département Afrique du FMI ont salué l’excellence de la coopération entre les deux Institutions qui s’est renforcée au cours des dix dernières années et qui a permis d’apporter des solutions aux crises successives qui ont affecté les pays de la CEMAC.

Yvon Sana Bangui et Abebe Aemro Selassie ont réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration avec les Etats membres de la CEMAC pour relever les défis économiques et financiers auxquels la Sous-région est confrontée.

Dans le cadre de ses activités de surveillance, le FMI suit les politiques économiques et financières de ses pays membres. Il fournit des conseils et recommande les mesures et les réformes nécessaires pour soutenir la croissance économique et préserver la stabilité financière. Pour rappel, les pays de la CEMAC se sont engagés depuis 2016 dans des programmes économiques et financiers soutenus par le FMI et d’autres partenaires au développement.