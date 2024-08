Finances : Idrissa Nassa, quitte son poste de PCA de Coris Bank

Il sera remplacé par Emmanuel Sawadogo, ex-directeur général de Coris Holding.

Idriss Nassa, fondateur du groupe bancaire Coris Bank International a décidé de quitter son poste de Président du Conseil d’administration (PCA) de Coris Bank International Burkina. Il occupait ce poste depuis la création de la banque en 2008.

Cette décision a été officialisée lors de la session du Conseil d’administration tenue le 19 avril 2024 et rendue publique dans un communiqué daté du 19 août 2024.

Il sera remplacé par Emmanuel Sawadogo, ancien directeur général de Coris Holding, la structure faîtière du Groupe Coris, qui avait fait valoir ses droits à la retraite en fin 2022.

Le mandat de Emmanuel Sawadogo en tant qu’administrateur non-exécutif de Coris Bank International (CBI) SA a été approuvé par le régulateur du marché financier ouest-africain le 12 juin 2024, selon les précisions du communiqué.

Cette décision intervient alors que l’homme d’affaires célèbre ses 40 ans dans l’entrepreneuriat. Durant son parcours, l’actuel président du conseil national du patronat burkinabè a touché à plusieurs domaines d’activités. Distribution de pièces de rechange de vélos et cyclomoteurs, des produits de grande consommation, des intrants agricoles, imprimerie, hôtellerie, immobilier et enfin finance, bourse, assurances et industrie depuis 2001.