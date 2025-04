Fonction publique camerounaise : 2 860 postes ouverts en 2025

Le projet de plan de recrutement à la fonction publique transmis à la Primature bénéficie d’un avis favorable du chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute.

Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, a approuvé le projet du plan de recrutement élaboré au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le projet prévoit pour l’année 2025, un recrutement de 2 860 personnels de l’Etat. Le chiffre est réparti en catégories. Pour les recrutements classiques, le gouvernement prévoit de de pourvoir à 1 555 postes dont 910 par concours directs, 180 par concours de formation hors ENAM, 230 par le biais de l’ENAM).

Le plan prévoit aussi des tests de sélection pour 235 agents régis par le Code du travail.

Dans la catégorie recrutements spéciaux, 750 postes sont ouverts dont 150 enseignants destinés aux nouvelles universités, 20 diplômés de l’Institut d’économie et des finances, 500 agents de l’administration pénitentiaire, 80 chercheurs pour le ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Par ailleurs, 555 postes sont à pourvoir via les concours professionnels.

Les données sont contenues dans une correspondance adressée par le secrétaire général des services du Premier ministre au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph LE.

En plus des 2 860 postes, un comité interministériel travaille sur la contractualisation de 4 144 personnels de santé.