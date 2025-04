Gaz et pétrole liquéfié : 7 Milliards F pour les travaux du Centre de stockage et d’emplissage d’Ebolowa

Au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre du Commerce, 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, a procédé le 22 avril 2025 à la pose de la première pierre du Centre de stockage .

D’un coût global légèrement supérieur à 7 milliards de FCFA, le Centre emplisseur de GPL d’Ebolowa sera édifié sur une superficie de 11 hectares et disposera d’une capacité de stockage initiale de 220 m³, avec des possibilités d’extension. Ce dispositif technique de stockage et d’enfûtage du gaz domestique est le quatrième du genre à être construit sur le territoire national, après ceux de Maroua dans l’Extrême-Nord, Bertoua à l’Est et Bamenda dans le Nord-Ouest.

Selon le calendrier, les travaux de construction de cette infrastructure ultra-moderne s’étaleront sur une période de 24 mois.

Le projet, financé par la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH), vise à sécuriser l’approvisionnement local en gaz et à stabiliser les prix.

Selon la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP), les approvisionnements pour le marché national en GPL sont passés de 35 000 tonnes en 2000 à 170 000 tonnes en 2021.

Malgré cette hausse, le pays importe encore environ 80 % de ce combustible chaque année pour garantir l’approvisionnement des ménages. Ce produit est subventionné pour faciliter l’accès à toutes les couches de la population. En 2024, l’État prévoit de subventionner le gaz naturel à hauteur de 43,6 milliards de FCFA, contre 75 milliards de FCFA en 2023.

La cérémonie a connu la présence remarquée de plusieurs personnalités, notamment 𝗠𝗺𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗟𝗶𝗯𝗼𝗻𝗴 𝗟𝗶 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗻𝗴, Ministre des Postes et Télécommunications, élite du département de la Mvila, ainsi que des hauts responsables du secteur pétrolier, dont 𝗠. 𝗢𝗸𝗶𝗲 𝗝𝗼𝗵𝗻𝘀𝗼𝗻 𝗡𝗱𝗼𝗵, Directeur Général de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH) et 𝗠𝗺𝗲 𝗩é𝗿𝗼𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗠𝗼𝗮𝗺𝗽𝗲𝗮 𝗠𝗯𝗶𝗼, Directeur Général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP). Les autorités administratives et traditionnelles de la Région ont également pris part à l’événement.