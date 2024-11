Historique matchs Cameroun-Zimbabwe : les Lions au-dessus de la moyenne

En 10 matchs disputés face au Zimbabwe, le Cameroun a montré sa domination en remportant six victoires, enregistrant un match nul et trois défaites.

Les sélections nationales du Cameroun et du Zimbabwe vont s’affronter pour la 11è fois le 19 novembre prochain au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. La rencontre comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 se jouera au stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Au terme de ce match, l’on saura des deux équipes laquelle prendra le dessus en faisant la différence du résultat obtenu lors de la rencontre du 10 septembre 2024 (0-0). Mais, dans l’histoire des rencontres entre les deux équipes nationales, en 10 matchs disputés, les Lions indomptables ont remporté six victoires.

Ce fut le cas le 12 octobre 1980 où le Cameroun bat le Zimbabwe 2-0 dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde de 1982. Le 10 octobre 1993, lors des éliminatoires de la coupe du monde de 1994, le Cameroun domine le Zimbabwe sur le score de 3-1. Le 30 juillet 1995, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 1996, les Lions indomptables dominent leurs adversaires zimbabwéens 1-0. Pour les éliminatoires de la Coupe du monde 1998, le Cameroun bat le Zimbabwe 1-0 le 06 avril 1997. Lors de la phase finale de la CAN 2024, les Lions ont infligé une douche froide aux Warriors (5-3) le 19 janvier 2004.

De leur côté, les Warriors ont gagné trois matchs contre les Lions. Le 16 octobre 1980 lors des éliminatoires de la coupe du monde 1982, ils ont battu les Camerounais (1-0). La prochaine victoire sur les mêmes adversaires a suivi le 04 juillet 1993 lors des éliminatoires de la coupe du monde 1994. La dernière victoire sur les Lions a été célébrée le 22 janvier 1995 lors des éliminatoires de la CAN 1996 (4-1).

Pour le match du 19 novembre prochain, les deux équipes sont jusque-là les deux meilleures du groupe J. Le Cameroun déjà qualifié pour la CAN 2025 totalise 11 points après cinq matchs, tandis que le Zimbabwe compte 8 points en quatre matchs. En cas de victoire ce vendredi contre le Kenya, les Warriors auront aussi 11 points. Le match de la sixième journée aura comme enjeu majeur dans cette hypothèse, le positionnement à la première place du groupe.