Jeux olympiques 2024 : le Cameroun enregistre l’un de ses plus faibles quotas de participation 

La délégation camerounaise aux Jeux olympiques de Paris a reçu le 9 juillet le drapeau national des mains du ministre des sports au Comité national olympique et sportif du Cameroun.

Si le Cameroun a longtemps été considéré comme une grande nation sportive, c’est loin d’être le cas aujourd’hui. Si le niveau sportif n’a pas baissé, ce n’est pas le cas dans d’autres nations du continent. Et le processus de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 vient encore de le mettre en évidence.

Le pays de Françoise Mbango (Championne olympique en 2004 et 2008) ne sera représenté que par 06 athlètes. Ils concourront en athlétisme ( Emmanuel Eseme Alobwede et Linda Angoumou ) , judo ( Soppi Anita Mbella) , tennis de table ( Sara Nana Hanffou) et natation ( Mabe Nguelo et Sergio Guiché). Le basket-ball était le seul sport dans lequel il y avait encore des espoirs. Mais les Lions n’ont pas réussi à se qualifier pour le tournoi préolympique qui s’est achevé le week-end dernier. Ils ont été tenus en échec (72-59) en demi-finale du tournoi par la Lettonie.

La dernière fois que le Cameroun a eu un quota aussi bas, c’était à Mexico en 1968. C’était la deuxième participation du pays aux Jeux et il était représenté par 05 athlètes dans trois disciplines.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 débutent le 26 juillet et se terminent le 11 août de cette année. Les épreuves sportives ne débuteront cependant pas le samedi 27 juillet, mais dans certains cas le mercredi 24 juillet, avec notamment un certain nombre de matchs de football, de handball et de rugby à 7. Benjamin Navet, spécialiste des Jeux olympiques, nous en parle, « C’est le mercredi 24 juillet, à 15h00, que seront donnés les premiers coups d’envoi, avec en même temps deux matchs de football, un au Parc des Princes, à Paris, et l’autre au Stade Geoffrey Guichard de Saint-Etienne. Ce n’est pas spécifique aux Jeux de Paris mais bien récurrent à chaque olympiade, les seize jours de compétitions officiels des JO ne suffisent pas pour enchainer toute la compétition de football, qui nécessite pour chaque équipe deux jours de repos entre chaque match. Douze autres matchs de football se dérouleront les mercredi 24 et jeudi 25 juillet à travers la France, dont ceux des Equipes de France féminine et masculine. »