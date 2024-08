Joël Embiid fait Commandeur de l’Ordre de la Valeur au Cameroun

Le Cameroun honore Joël Hans Embiid, joueur de basketball de la NBA et médaillé d’or aux jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe américaine de basketball. Le Basketteur reçoit ce 14 août 2024, la médaille de Commandeur de l’Ordre de la valeur, une distinction accordée par le président de la République dans le cadre de la célébration de la 52è édition de la fête de l’Unité nationale le 20 mai dernier. La cérémonie de remise a lieu à la salle de conférence du ministère des Sports et de l’Education physique au quartier administratif à Yaoundé.La ville qui l’a vu naitre le 16 mars 1994 accueille son fils né de Thomas Embiid, handballeur et colonel de l’armée camerounaise. Le joueur a acquis la nationalité française et américaine en 2022. Joël Embiid a choisi en 2023 de représenter les Etats Unis aux compétitions internationales. Le dossard n°21 desa fait des jaloux en France lors des 33èmes olympiades avec l’équipe américaine. Certains supporters français n’ont pas digéré son choix de représenter les USA aux compétitions internationales. Mais, cela n’a pas empêché le pivot surnommé The Process de donner le meilleur de lui pour remporter la médaille d’or. Il a su par ses performances défendre son titre de meilleur joueur (MVP) de la saison NBA 2022-2023