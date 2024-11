Judiciaire : deux prêtres Camerounais prêtent serment au barreau gambien

Ils ont prêté serment lundi 11 novembre 2024, après avoir terminé leur formation à la Gambia Law School.

Le révérend père Stephen Berynyuy et le révérend père Emile Tanka, tous deux du diocèse de Buéa ont prêté serment au barreau gambien. Ils ont prêté serment le lundi 11 novembre 2024, après avoir terminé leur formation à la faculté de droit de Gambie.

Les deux prêtres ont prêté serment au barreau aux côtés de 79 autres personnes lors d’une cérémonie tenue à la Haute Cour de Banjul, présidée par le procureur général et ministre de la Justice, Dawda Jallow.

Le juge Dawda a révélé que sur les 93 candidats qui se sont présentés à l’examen du barreau, seuls 82 étaient qualifiés pour l’obtention du diplôme.

« En tant qu’avocats, nous sommes appelés à défendre les droits des personnes, à fournir des conseils juridiques et à servir de gardiens de la justice. C’est un rôle qui s’accompagne d’une grande responsabilité. Nous avons été investis non seulement du pouvoir de la loi, mais aussi de la confiance du peuple. Et cette confiance ne doit jamais être tenue pour acquise. Elle doit être gagnée par chaque action, décision et cas que nous entreprenons », a affirmé le père Emile Tanka.