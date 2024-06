JustMarkets Fête ses 12 ans : Découvrez Ses Dernières Innovations

La célébration de l’anniversaire de JustMarkets brille comme l’un des moments forts de l’arène fintech. Avec 12 ans de fiabilité, de sécurité et de confiance à son actif, l’entreprise s’est taillé une place de leader dans l’industrie. Et maintenant, alors que l’équipe célèbre un autre anniversaire, il n’y a pas de meilleur moment pour présenter les nouvelles fonctionnalités de trading qu’elle a récemment publiées, réfléchir aux gains de l’entreprise et rappeler comment tout cela a commencé.

Comment ça a Commencé

Avec plus de 2 millions de clients à bord, JustMarkets est convaincu de montrer la voie sur le marché pour les années à venir, en fournissant à ses clients les meilleurs outils, ressources et soutien pour atteindre leurs objectifs et leurs rêves commerciaux.

L’aventure de l’entreprise a commencé en 2012. Au fil du temps, la mission de l’équipe est devenue claire : créer un environnement commercial pratique et transparent afin que chacun puisse atteindre son plein potentiel d’investissement. Au début, JustMarkets s’est concentré uniquement sur le Forex. Au fil du temps, la société a conquis tous les marchés financiers, notamment les matières premières, les actions, les indices, les métaux précieux et les crypto-monnaies.

Nouvelles Fonctionnalités de Trading

À l’occasion de son 12e anniversaire, l’équipe JustMarkets a déployé des mises à jour majeures du produit. Voyons de quoi il s’agit et comment ils changent tout.

Conception Web Minimaliste

Le site Web récemment repensé offre une expérience de trading plus simple, plus efficace et plus conviviale. Chaque détail de la conception sert un objectif, garantissant l’accessibilité et la personnalisation sur tous les appareils. Cette conception s’aligne sur la croissance de l’entreprise, devenant plus moderne et conviviale, ce qui aide les clients du monde entier à rester sur la même longueur d’onde et à utiliser sans effort les services de l’entreprise.

Centre d’Aide Intégré

Pour le big data, JustMarkets a lancé un nouveau centre d’aide extrêmement détaillé, où les informations sur n’importe quel sujet sont structurées et facilement accessibles. Selon JustMarkets, il sera régulièrement mis à jour pour tenir tous les visiteurs informés des dernières mises à jour et fonctionnalités de la plateforme. Avec une assistance personnalisée adaptée aux besoins spécifiques, les clients peuvent facilement trouver des solutions rapides à leurs requêtes et ne pas se perdre.

Fonctionnalité Etendue

Pour célébrer son anniversaire, l’application mobile JustMarkets a enfin reçu la mise à jour tant attendue : In-App Trading. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient gérer que les commandes ouvertes, mais désormais tout le potentiel du marché est accessible au sein de l’application. Cette fonctionnalité permet également d’anticiper les mouvements du marché et de saisir les opportunités à la volée, peu importe où et quand.

Quoi de Neuf?

JustMarkets offre constamment des opportunités de premier ordre à ses clients du monde entier. Alignés sur l’objectif de l’équipe de devenir le courtier mondial le plus orienté client, ils permettent de négocier avec un effet de levier élevé et flexible. Des spreads faibles et stables et un trading sans swap sont disponibles pour tous les clients JustMarkets. De plus, la société offre des conditions d’exécution rapides des ordres avec une faible probabilité de dérapage et une fonction Gap Protection.

Chaque étape, défi et triomphe ont fait de JustMarkets un partenaire de confiance dans le trading en ligne, dédié à offrir à chacun la possibilité de réussir. Mais les chiffres peuvent parler en faveur de JustMarkets plus que n’importe quel mot:

Gagnant de plus de 50 prix de l’industrie

Clients de plus de 160 pays

Offrant plus de 260 instruments de trading

Au service d’une communauté de plus de 2 millions de clients

Excellente note Trustpilot basée sur plus de 2400 avis

Que dire des nombreuses récompenses mondiales remportées par la société, notamment Meilleure Plateforme de Trading Forex 2022, Meilleur Courtier en Asie 2023, Meilleur Programme IB/Affiliate 2023, Meilleur Courtier en Afrique 2023, Meilleur Courtier CFD Latam 2024, Meilleur Courtier CFD MEA 2024.

Ils ne se sont pas contentés de participer, mais ont organisé divers concours de trading : Trading Triumph Contests 2023, Trading Triumph Contest 2024, Ramadan Trading Contest 2024 et bien d’autres.

En 2024, l’équipe a organisé des événements spéciaux pour ses partenaires et clients, notamment le grand dîner de gala et le grand séminaire en Malaisie. Ces événements font écho aux valeurs fondamentales de l’entreprise et permettent aux individus de diverses régions de libérer pleinement et au-delà leur potentiel de trading.

Les réalisations et les jalons incitent JustMarkets à viser encore plus de victoires. Avec un tel soutien indéfectible (car l’audience de l’entreprise est vraiment fidèle et dévouée au courtier !), il n’y a que du ciel. Ou y a-t-il une limite?

Pour plus d’informations sur notre site Web et nos mises à jour mobiles, visitez JustMArkets ou suivez-les sur les réseaux sociaux.