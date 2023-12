La Fédération mondiale de Taekibodo entérine la présidence du Camerounais Guillaume Eng

Président en exercice de la Cameroon Taekibodo Association, le nouveau patron africain de Taekibodo vient de recevoir les félicitations de de la féderation mondiale de la discipline.

C’est avec l’approbation du Grand Maître Mouhamed Zemzemi, fondateur de Taekibodo, que Guillaume Eng voit sa présidence de la fédération africaine confirmée. Il remplace à ce poste le feu Grand Maître Mouhamadou Bachirou précurseur du Taekibodo et du Taekwondo Police en Afrique. Lui qui était le euxième président de cette confédération, Grand Maître Guillaume Eng a désormais la lourde responsabilité de présider aux destinées de Taekibodo en Afrique.

Ceinture noire 3e Dan Judo, ceinture noire 5e Dan Taekwondo police, et ceinture noire premier degré Sambo. Guillaume Eng compte mettre à la disposition de la Confédération dont il a la charge, ses expériences jusque-là acquises.

« Je suis le deuxième président de la Confédération Africaine de Taekibodo après le très regretté GM Mohamadou Salihou, précurseur du Taekibodo en Afrique. Nous nous efforçons à contribuer à réduire l’insécurité ambiante en initiant dès le bas âge les enfants aux techniques de self défense et en faisant de la femme l’actrice principale de notre cause pour la préservation de la dignité humaine. Sur le plan managérial, c’est l’impartialité et la recherche permanente de l’équité. Nous nous sommes défaits d’un sentimentalisme désuet qui veut qu’on mette ses proches à des postes de responsabilité même si on est conscient du fait qu’ils ne sont pas les meilleurs. Nous avons la passion de l’excellence et recherchons l’efficacité dans chacune de nos actions et prises de décision », déclare le nouveau président.

À son actif, Guillaume Eng est instructeur international de Judo et de Teakibodo, instructeur continental de Taekwondo police et arbitre continental de plusieurs arts martiaux.

L’homme de droit par ailleurs expert en développement personnel et auteur de deux livres qui l’ont hissé au panthéon du développement personnel mondial, s’engage à élever le Taekibodo au rang des autres confédérations continentales.