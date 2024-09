L’association camerounaise des architectes d’intérieur signe une convention avec le gouvernement

Le ministre des PME, Achille Bassilekin III a présidé la cérémonie de la signature de cette entente le 25 septembre 2024 à Yaoundé.

L’association camerounaise des architectes d’intérieur (CASSID) et le gouvernement à travers le ministère des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat sont désormais liés par une convention.

La collaboration entre les deux entités suscitées vise le développement de l’artisanat et la promotion du Made in Cameroon par l’artisanat et le design.

L’objectif étant d’appuyer le développement et la promotion de l’artisanat, ainsi que le renforcement des capacités des artisans en termes de conception, de finitions et de design. Elle vise également à encadrer et accompagner les artisans dans la transformation du bois, afin d’améliorer la qualité des productions artisanales et de contribuer à la création des emplois et richesses », souligne le ministère des PME.

« En signant cette convention de partenariat avec la Présidente Fondatrice de CASSID, le MINPMEESA concrétise un partenariat en gestation avec la Confédération Africaine d’Architecture d’Intérieur, qui était au centre des échanges de l’audience accordée par le Ministre des PMEESA, le 06 juillet 2023, à S.E Rosalia ARTEAGA, ancienne Présidente de la République d’Equateur et marraine de ladite Confédération, qu’accompagnait Madame Léonie BWEMBA Présidente de CASSID et des représentants d’autres pays au rang desquels, la côte d’Ivoire, le Maroc et le Gabon », a souligné le ministère des PME.

A titre de rappel, l’Association Camerounaise des Architectes d’Intérieur a pour but de faire connaître ce métier, de cultiver l’inclusion, de promouvoir le Made in Cameroun et de créer des centres de formation des métiers de l’Architecture d’Intérieur. Pour ce faire, cette association propose la consultation préalable des Architectes d’Intérieur avant la réalisation des projets de construction (publics ou privés), ainsi que la réduction des importations de mobilier afin que les artisans locaux puissent accroître leurs parts de marchés.