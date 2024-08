Le Cameroun face aux défis de l’inclusion politique avant la présidentielle de 2025

Volker Türk, le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme encourage l’inclusion politique à la veille des échéances électorales que le Cameroun va abriter en 2025 et en 2026.

Au cours de sa visite au Cameroun la semaine dernière, le patron des droits de l’homme aux Nations unies a manifesté son intérêt vis-à-vis du bon déroulement de l’élection présidentielle prévue en octobre 2025 et des élections législatives et municipales renvoyées en 2026. Ces échéances, pour Volker Türk constitue une opportunité de « renforcer l’inclusion politique et faciliter la participation de toutes les composantes de la société, notamment les jeunes, les femmes, les populations des zones touchées par des conflits, les personnes déplacées internes et les personnes vivant avec un handicap ».

Pour certaines de ces catégories de personnes, le pays est face à des défis qu’il doit relever. Au plan sécuritaire par exemple, certaines régions sont en crise et nécessite un déploiement logistique et sécuritaire pour protéger les bureaux de vote et permettre aux habitants non seulement de s’inscrire sur les listes électorales mais aussi d’aller voter le moment venu. A l’Extrême-Nord, au Nord-Ouest, au Sud-Ouest et à l’Est, des défis sécuritaires et humanitaires s’imposent avec les attaques de Boko Haram, les exactions des séparatistes anglophones qui causent des morts, des déplacés, entraînent de « graves violations des droits humains ». Le pays est appelé à relever ces défis et bien d’autres pour garantir la libre expression des opinions politiques.