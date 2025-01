Le Cameroun peut-il être la future grande nation du golf ?

Sport encore relativement méconnu au Cameroun, le golf regroupe environ 1 000 joueurs à travers le pays. Pourtant, le Cameroun a déjà remporté deux fois l’Open International de Golf de Yaoundé. De nouveaux champions sont-ils en train d’éclore ?

Au Cameroun, le golf a ses champions

Poussé par l’introduction du golf aux Jeux Olympiques, le Cameroun développe ses parcours de 18 trous. Déjà 5 parcours ont été créés à travers le pays et de grands espoirs sont nés, comme Njifson Pristy et Michel Boula Boula.

Dès 2015, Désiré EBELA a porté les couleurs du Cameroun sur la deuxième marche du podium de l’Open International du Gabon. En 2016, un autre golfeur professionnel camerounais, Nji Presley, a remporté l’Open International de Golf du Cameroun et, la même année, Nlarep Issa Armand s’est imposé sur le parcours de l’Open International du Gabon.

L’ambition internationale du Cameroun

Le golf est une affaire prise très au sérieux par le gouvernement camerounais. Il n’est d’ailleurs pas rare que le ministre des sports et de l’éducation physique vienne en personne pour ouvrir l’Open International de Golf du Cameroun, comme ce fut le cas sur l’édition 2024.

L’ambition est claire : mettre « tout en œuvre pour promouvoir cette discipline afin qu’elle soit la fierté de l’Afrique. », comme l’a très bien déclaré le ministre Narcisse Mouelle Kombi. Seul bémol à la capacité du Cameroun, et de l’Afrique en général à percer au niveau international : son nombre de licenciés.

Avec moins de 1 000 licenciés, le Cameroun, comme la plupart des Etats du continent, doit organiser des compétitions dans lesquelles participent des golfeurs amateurs aux côtés des golfeurs professionnels. Au point que les Open africains n’ont pas encore conquis le reste du monde, toujours dominé par les Opens anglo-saxons comme les 4 majeurs dont font partie l’U.S. Open (Etats-Unis) et The Open Championship (Grande-Bretagne).

Le Cameroun peut-il devenir le futur grand du golf ?

Oui, il le peut, mais sur le très long terme. Le pays africain le plus en avance en matière de golf reste l’Afrique du Sud. Comparé au Cameroun, qui compte 5 parcours et environ 1 000 licenciés, l’Afrique du Sud possède plus de 450 parcours de golf pour plus de 136 000 licenciés.

Malgré ces chiffres, c’est loin derrière les Etats-Unis, où plus de 25 millions de pratiquants sont sur le green chaque année, pour 30 000 golfeurs professionnels. Pour pousser plus loin la comparaison, la Grande-Bretagne et l’Irlande ne comptent pas moins de 7 500 golfeurs professionnels dans leurs rangs pour 4.8 millions de licenciés. Idem en France, où 600 000 pratiquants donnent naissance à 1 200 golfeurs professionnels.

Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’en moyenne, pour produire un golfeur professionnel, il ne faut pas moins de 650 licenciés. Par conséquent, le Cameroun est bel et bien capable de produire 1 à 2 joueurs professionnels de plus ou moins haut niveau.

Voici pourquoi, à l’heure actuelle, ni Njifson Pristy, ni Michel Boula Boula ne figurent dans l’Official World Golf Ranking. Sur le continent, seules 3 nations y sont représentées :

L’Afrique du Sud (68 joueurs),

Le Maroc (1 joueur),

Le Zimbabwe (3 joueurs).

Le meilleur d’entre eux n’est « que » 51ème, quand 9 joueurs américains figurent dans le top 15. Alors, un joueur camerounais y figurera-t-il bientôt ? Pour reprendre les mots du vainqueur Michel Boula Boula, avec du travail acharné et de la patience, le Cameroun peut réussir son pari sportif. A condition toutefois de populariser encore davantage ce superbe sport.