Le Cameroun signe un accord pour l’amélioration des conditions de travail

C’est par l’intermédiaire du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owono, que l’accord a été élaboré avec le Centre du travail de l’Organisation de la coopération islamique.

Le Cameroun vient de réaffirmer son engagement à renforcer les mesures de développement humain et de bien-être économique afin de créer un meilleur environnement de travail pour les employés des secteurs public et privé du pays. Ce pas a été franchi lors de la réunion du Centre du Travail de l’Organisation de la Coopération Islamique, en présence du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Grégoire Owona. Les 57 Etats membres se sont réunis à Jeddah le 11 juillet dernier.

L’objectif de l’organisation est de créer une plateforme commune de coopération entre les Etats membres afin de mobiliser le potentiel existant. En signant cet accord, le Cameroun s’engage à stimuler les efforts conjoints pour le développement social. Il s’engage également à échanger des expériences, à mettre en œuvre et à promouvoir les objectifs des conventions, recommandations et programmes de l’Organisation internationale du travail.

Il ne reste plus au Cameroun de mettre en place les mécanismes de ratification du texte et à signer les accords bilatéraux avec les pays membres de l’Organisation internationale.