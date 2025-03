Le Cameroun va importer de milliers de véhicules de la Corée

Dans son discours de circonstance, le Ministre des Transports a dressé le bilan des étapes ayant précédé cette signature. En substance, toutes les dispositions ont été prises afin de s’assurer de la conformité et l’adaptabilité des prototypes de véhicules à importer au Cameroun. Le projet se décline en une phase consacrée à l’importation de 3000 taxis et 5000 tricycles.

Une seconde phase consistera en la création d’une usine de montage avec une production régulière de 10000 véhicules et 40000 tricycles en moyenne par an et homologués conformément au décret n°2022/8801/PM du 10 octobre 2022 fixant les conditions d’accès aux professions de transporteurs routiers et d’auxiliaires de transports routiers. Cette technologie susceptible de favoriser la création de plusieurs emplois, est sécurisante, écologique, économique. Elle est dotée d’un système intégré de vidéo surveillance et de paiement électronique.

Elle se caractérise par une faible consommation de carburant. Le MINT a remercié le Président Directeur Général de SONGUO MOTORS pour le choix du Cameroun et a exprimé son soutien indéfectible à la réalisation de ce projet à fort impact économique et social.