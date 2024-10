Le Camerounais Hilarion Etong participe au sommet de la Francophonie en France

Le président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, a été accueilli ce 04 septembre 2024 par le président français Emmanuel Macron à la Cité internationale de la langue française.

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale du Cameroun élu il y a quelque temps président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie prend part au XIXè sommet de la Francophonie. Le président français, Emmanuel Macron a accueilli le parlementaire camerounais à la cérémonie d’ouverture de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie. Hilarion Etong va participer à son tout premier sommet en tant que président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Il sera au côté du ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella qui représente le chef de l’Etat camerounais à ce sommet.

Pour rappel, Hilarion Etong, président de la section camerounaise de la Francophonie a été élu président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie le 9 juillet 2024 à Montréal au Canada. C’était lors de la 49è session de ladite Assemblée. Député depuis 32 ans au Cameroun et vice-président de l’Assemblée nationale de son pays depuis 23 ans, il a succédé au Canadien Francis Drouin à l’APF. Lors du sommet de la Francophonie à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts et à Paris, il participera aux travaux orientés selon le thème « Créer, innover et entreprendre en français ».