Le Projet de Mobilité Urbaine de Douala : la communauté urbaine cherche un spécialiste

L’expert en communication sera chargé d’élaborer un plan conforme aux orientations déclinées dans l’opérationnalisation du Plan d’engagement des parties prenantes (PEPP).

Le Projet de Mobilité Urbaine de Douala a pour principal objectif d’améliorer la mobilité urbaine et de soutenir un développement urbain et économique inclusif le long de certains couloirs de transport rapide par bus et de ses lignes de rabattement dans la Ville de Douala.

Selon la Communauté Urbaine de Douala, il est structuré autour de cinq composantes notamment : renforcement institutionnel et professionnalisation des opérateurs de transport public existants ; infrastructures routières urbaines, flotte et systèmes de transport de masse (BRT) et mise en œuvre des opérations de réinstallation involontaire des personnes. Aussi, le développement axé sur le transit autour du système de transport de masse par BRT ; la gestion du Projet et renforcement des capacités et la réponse d’urgence contingente incluse pour apporter les ressources de crédit non engagées afin de couvrir les interventions d’urgence.

Le spécialiste de la communication vient entre autres élaborer un plan de communication dont l’objectif est d’appuyer l’opérationnalisation du Plan d’engagement des parties prenantes (PEPP). Ce plan de communication devra être conforme aux orientations déclinées dans PEPP et devra prendre en compte les exigences de feedback contenues dans ledit plan.

Aussi, élaborer une stratégie d’anticipation pour prévenir et mitiger les risques communicationnels pouvant atteindre la réputation du projet et mettre en place les processus, outils et méthodes qui permettent de maintenir l’information et le dialogue avec toutes les parties prenantes durant toute la vie du projet ;

Lors d’un point de presse accordé par le maire de la ville, Dr. Roger Mbassa Ndinè, le 19 février dernier sur le site de Promote, ce dernier a indiqué que le PMUD intègre trois composantes. Le premier englobe la construction du Bus Rapid Transit (BRT), autrement appelé transport par autobus rapide. « Les financements sont bouclés. Nous attendons juste la sortie du décret d’indemnisation pour commencer la procédure. Nous avons déjà identifié tous ceux qui seront impactés par ce projet. Il n’y a pas de souci à se faire », a précisé le maire de la ville.

Le financement de la Banque mondiale est évalué à 260,8 milliards de F, sur une enveloppe globale de 335,3 milliards de F. Le montant dédié aux indemnisations est de l’ordre de 12,4 milliards de F. La réalisation du projet pourrait permettre d’améliorer le réseau de bus de la ville qui, d’après les analystes de la Banque mondiale, est inefficace et représente moins de 1% des déplacements.

La consistance du projet prévoit entre autres l’aménagement de 80 km de routes, un échangeur à Ndokoti, le déploiement du transport par autobus rapide sur presque 28 km. In fine, le projet aura une capacité de transporter 500 à 600 000 personnes par jour. « Il faut amener les autres transporteurs à se greffer à ce moyen de bus rapide de transit ».