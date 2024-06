Les Aéroports du Cameroun ont besoin de 66 milliards de FCFA pour rénover l’aérogare passagers de Douala

La Société des Aéroports du Cameroun (ADC) a lancé un projet de rénovation pour moderniser l’aérogare passagers de l’aéroport international de Douala.

Dans son avis d’appel à manifestation d’intérêt international signé le 24 mai, l’ADC compte solliciter le financement chez l’Agence française de développement, bailleur qui lui avait déjà octroyé en 2016 un prêt non souverain de 30,3 milliards FCFA pour le même projet.

Cette initiative, détaillée dans un récent avis d’appel à manifestation d’intérêt international signé par Thomas Owona Assoumou, directeur général des ADC vise à transformer les infrastructures existantes pour les aligner sur les standards internationaux en matière de confort, de sûreté et de sécurité.

D’après le document, cette rénovation consiste en la réorganisation du parcours passager, la création d’un poste d’inspection filtrage (PIF) centralisé, la séparation des flux arrivées/départs, la séparation des flux internationaux/domestiques, la mise aux normes des équipements, et la réorganisation des postes de stationnement des avions.

L’aéroport international de Douala a été inauguré en 1977 avec une capacité d’accueil de 1,5 million de passagers par an. Selon le directeur général des ADC, la rénovation de l’aérogare passagers vise à mettre ses infrastructures et ses équipements aux standards internationaux en matière de confort, de sûreté et de sécurité. Elle permettra également « de garantir la capacité théorique de 1,5 million de passagers tout en gardant des possibilités d’évolution à 2 millions ».