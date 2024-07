L’Hépatite B touche plus de 11% de la population camerounaise

L’information est du ministre de la Santé publique qui veut atteindre l’objectif zéro nouveau-né infecté.

Selon les données disponibles relatives aux hépatites communiquées par le ministère de la Santé publique, l’hépatite B touche en général 11,2% de la population au Cameroun. Dans la région de l’Extrême-Nord, le taux de prévalence atteint 17,7%. Bien qu’occupant la première place, l’hépatite B n’est pas la seule forme qui affecte les Camerounais. l’hépatite C quant à elle affecte 1,3% de la population, tandis que la prévalence de l’hépatite D parmi les personnes infectées par l’hépatite B est de 10,5%.

Par ailleurs, en 2023, le Cameroun a détecté plus de 12 000 cas d’hépatite B et près de 3 800 cas d’hépatite C, a rappelé le ministre de la Santé publique au cours d’un point de presse tenu à Yaoundé. Le membre du gouvernement a fait cette communication le 29 juillet dernier dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre les hépatites le 28 juillet. Comme l’indique le thème de l’édition 2024, « It’s time to act », le gouvernement prévoit de vaincre les hépatites au Cameroun.

Malachie Manaouda engage ses collaborateurs à agir. La stratégie de lutte vise à amener 90% de patients à connaitre leur statut sérologique, à mettre 90% de patients dépistés positifs sous traitement et à réduire de 65% le taux de mortalité lié aux hépatites. D’autres objectifs sont d’avoir zéro nouveau-né infecté par l’hépatite B, ainsi que l’élargissement de l’accès au traitement pour les patients existants.