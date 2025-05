Liberté de la presse : le Cameroun perd une place au plan mondial (RSF)

Le pays est classé 131è sur 180 au plan mondial en 2025 alors qu’en 2024, le Cameroun occupait le 130è rang sur le classement.

La situation du Cameroun relative à la liberté de la presse reste préoccupante. Selon le classement rendu public par l’organisation non gouvernementale Reporters sans frontière à la veille de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, le pays occupe le 131è rang sur 180 pays classés dans le monde. Comparé au classement publié en 2024, le Cameroun une place. Les raisons qui expliquent la dégradation progressive du classement de cet Etat de l’Afrique centrale sont nombreuses.

A la lecture de l’analyse faite RSF, le pays dispose pourtant d’un paysage médiatique parmi les plus riches du continent avec plus de 600 journaux, 200 chaînes de radios et 60 chaînes de télévision. Mais il « n’est pas moins l’un des pays les plus dangereux d’Afrique pour les journalistes. Les professionnels de l’information y évoluent dans un environnement hostile et précaire », relève le rapport de Reporters sans frontières qui mentionne que « le journaliste de renom Martinez Zogo a été enlevé et assassiné début 2023 ».

A ce cas, s’ajoutent le meurtre d’autres journalistes, la détention arbitraire de certains, la surveillance et la violence sécuritaires dont certains sont victimes, la détention arbitraire et la précarité sont d’autres facteurs qui placent le journaliste en situation de danger au Cameroun.