Lions indomptables : Rigobert Song explique l’absence de Choupo Moting parmi les 27 sélectionnés pour la CAN 2023

Le manager sélectionneur des Lions indomptables a tenu une conférence de presse ce 28 décembre pour présenter les joueurs avec lesquels le Cameroun jouera la CAN en Côte d’Ivoire.

L’une des grosses surprises de la liste de Rigobert Song est l’absence de Choupo Moting. L’attaquant du Bayern Munich et vice capitaine de la sélection nationale ne participera pas à la CAN 2023. Pour Rigobert Song, sa non sélection obéit à une nouvelle dynamique que la sélection a pris depuis quelques regroupements. « Choupo Moting reste un joueur important. Mais nous ne pouvions pas le convoquer parce que nous sommes dans la continuité de ce que nous essayons de construitr depuis quelques temps. » Un choix qui peut se comprendre avec le peu de temps de jeu du joueur depuis le début de saison avec le Bayern Munich. Avec l’arrivée cette saison d’Harry Kane, Choupo Moting a perdu énormément en temps de jeu. On peut ainsi s’attendre dans les prochaines semaines à la retraite internationale du joueur qui a commencé avec les Lions indomptables en 2010.

Dans cette liste, on retrouve 11 joueurs qui ont déjà eu à jouer une phase finale de la CAN, deux joueurs du championnat national dont le meilleur buteur actuel de la MTN Elite 1, Lionnel Ateba de Dynamo de Douala et Wilfied Douala, milieu de terrain de Victoria United.

Les Lions vont livrer leur premier match le 15 janvier 2024 et ce sera contre la Guinée Conakry.