Luol Deng Vs Samuel Eto’o

Luol Deng, est un ancien joueur professionnel anglo-soudanais de basket-ball. Il évoluait en NBA au poste d’ailier. Il est actuellement président de la Fédération sud-soudanaise de basket-ball.

C’est la nouvelle sensation du basket africain. Exit l’Angola, l’Égypte, la Tunisie, désormais c’est ce pays de la corne d’Afrique qui fait la loi sur le continent grâce à l’amour et sacrifice de cet homme. Luol Deng.

Alors que le Soudan du Sud n’a pas de terrain indoor et la fédé est confrontée à des difficultés financières, c’est Luol Deng qui finance l’équipe nationale de sa poche. Il a débauché un entraîneur de nationalité américaine, Royal Ivey, coach du Soudan du Sud.

« Luol Deng finance tout ça de sa poche depuis 4 ans. Il paie pour les salles, les hôtels, les billets d’avion, tout ! Félicitations à Luol et au staff. On n’aurait pas pu mettre en place cette équipe sans eux.” témoigne l’ancien entraîneur assistant de New York Knicks. (Ii a recruté dans le haut de gamme pendant que l’autre confie notre sélection à un inexpérimenté).

Pendant ce temps dans pays de la zone Cemac , une ancienne gloire du football a pris les commandes du football de son pays.

Non seulement il ne met pas le moindre centime pour le développement du football local, il passe son temps à bagarrer pour les retombées du football.

Il met l’accent uniquement sur la sélection nationale masculine, la première division et il fait main basse sur l’argent des clubs. Ii ne reverse pas les retombées relatives à la coupe du monde aux clubs amateurs.

Trois après la prise de fonction du président Luol Deng, le basket-ball Sud Soudanais montrait déjà des signaux positifs comme leur quart de finale à l’afrobasket en 2021 (éliminé par la Tunisie vainqueur de la compétition).

Ensuite, le Soudan du Sud obtient la première place lors du tournoi de qualification aux Jeux olympiques. Le pays prend la première place devant la Tunisie Champion d’Afrique, le Maroc et l’Égypte.