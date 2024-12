Message à la Nation : Cabral Libii décrit le Cameroun de Paul Biya comme « une calamité »

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale décrit l’échec des 42 ans de présidence du chef de l’Etat Paul Biya et de ses gouvernements successifs. Voici un extrait du message que Cabral Libii adresse à la Nation ce 31 décembre 2024.

« Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, l’année 2024 s’achève et notre plus grand espoir est qu’elle emporte avec elle le pouvoir en place qui a plongé le Cameroun dans une misère et une pauvreté sans précédent. Le rêve et l’espoir de 1982 se sont transformés, 43 ans après, en énorme cauchemar et déception. Il faut donc stopper tout de suite la tragédie.

Chers compatriotes nous assistons au chaos lent, au spectacle désolent des membres du même gouvernement, des militants du même parti politique qui s’opposent et s’affrontent à cause de leurs échecs qui ont plongé notre pays dans une situation de délabrement avancé.

Ils n’arrivent plus à masquer les scandales qu’ils ont créés et entretenus eux-mêmes : scandale dans la construction des stades plus de 300 milliards volés ; scandale dans la lutte contre le Covid plus de 1000 milliards détournés ; scandale dans la construction et l’entretien des routes plus de 3 000 milliards volé ; scandale dans la vente de notre pétrole près de 800 milliards volatilisés ; scandale dans l’aménagement urbain, il vaut mieux ne pas donner de chiffre, ça pourrait être honteux pour la dame qui en a la charge ; scandale au sommet de l’Etat où de forts soupçons de trafic en tout genre impliqueraient des proches collaborateurs et la famille même du chef de l’Etat.

Le Cameroun que nous appelions notre beau pays ressemble désormais aux nombreuses poubelles qui jonchent les rues de nos villes. Tout est pourri et sent tellement mauvais que même les auteurs et acteurs de cette situation se tirent dessus : ministres, maires, directeurs généraux d’entreprises publiques, députés, chefs de délégations permanentes, présidents de sections et sous-sections, militants révoltés, chefs traditionnels et élites membres du parti au pouvoir, le chao s’est installé chez eux. Et ils veulent nous entrainer dans leur chute.

Notre pays est une calamité à cause d’une poignée d’individus qui bénéficient du décret du président Paul Biya et qui lui demandent 43 ans après comme président de la République, 63 ans après de service et 92 ans d’âge de se représenter alors qu’il n’arrive même plus véritablement à diriger le pays.

Nous savons que l’objectif à travers cet appel est de continuer de piller les caisses de l’Etat parce qu’ils disent eux-mêmes que le président est trop vieux, affaibli et totalement dépendant. Ils veulent continuer à faire des jeunes des esclaves et mendiants, et faire recoloniser notre pays.

Ces gens ont tellement volé qu’il n’y a plus de routes. Les accidents mortels se multiplient. Pas d’eau, pas d’électricité. La poubelle nous envahit. La maladie nous terrasse faute de moyens pour nous soigner. La famine progresse. Les enseignants sont clochardisés ; les écoles délabrées ; l’éducation des enfants hypothéquée ; la retraite des parents compromise. Le chômage, la misère et la pauvreté nous frappent. Bref, nous sommes au bord de l’abime (…) ».