Mission du FMI au Cameroun : Voici le compte rendu

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Cemile Sancak, cheffe de mission du FMI pour le Cameroun, s’est rendue à Yaoundé du 25 avril au 8 mai et a tenu des réunions virtuelles du 9 au 31 mai 2024 pour examiner les avancées sur le plan des réformes et des priorités des autorités en matière de politiques économiques.

Le Fonds monétaire international a annoncé être parvenu à un accord avec le gouvernement camerounais portant sur les revues périodiques de plusieurs programmes d’aide en cours avec le pays africain, ouvrant la voie au versement de près de 120 millions de dollars.

En effet, les services du FMI et les autorités camerounaises sont parvenus à un accord au niveau des services pour conclure les sixièmes revues du programme appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC) et le mécanisme élargi de crédit (MEDC) et la première revue de l’accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Cette sixième revue du programme d’aide en cours, devrait permettre un déboursement de 73 millions de dollars, ce qui portera le montant déjà versé à 645 millions sur les 690 millions de dollars accordés en juillet 2021, auquel s’est ajoutée une rallonge de 147 millions en décembre dernier.

L’accord porte également sur la première revue dans le cadre du Fonds de résilience et de durabilité, l’outil de financement de long terme du FMI destiné à soutenir la transition écologique et l’adaptation des pays émergents et en développement au réchauffement climatique. Dans le cadre de ce programme, le Cameroun devrait recevoir 45,6 millions de dollars, sur le total prévu de 183 millions de dollars.

Selon le FMI, le redressement économique du Cameroun s’est poursuivi en 2023 avec une croissance globale estimée à 3,3 %, qui devrait passer à 3,9 % en 2024. L’inflation a ralenti à 5,9 % fin 2023, et devrait encore reculer à 5,5 % d’ici fin 2024.

Alors, la mise en œuvre du programme est globalement conforme aux attentes. Il convient de poursuivre les efforts pour accélérer la réforme de la gestion des finances publiques, favoriser la transformation structurelle, et faire progresser les mesures d’adaptation et d’atténuation face aux changements climatiques.

Pour le FMI les autorités sont conscientes de la nécessité d’accroître la résilience du Cameroun face aux changements climatiques. Dans le cadre de la FRD, les autorités ont multiplié les initiatives pour améliorer tout le dispositif d’action climatique. Les premières mesures de réforme sont bien engagées et comprennent l’adoption d’un arrêté établissant le cadre institutionnel de coordination de l’action pour le climat, et la publication d’un manuel de procédures pour la sélection des projets, qui intègre des critères relatifs aux changements climatiques. Une série de réformes importantes sont en cours, et concerne notamment le plan national d’action climatique, la stratégie nationale de financement des risques de catastrophe, la gestion des investissements publics liés au climat, et la gouvernance et la durabilité du secteur forestier.

L’équipe des services du FMI s’est entretenue avec le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, le ministre d’État ; secrétaire général de la Présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, le directeur national de la BEAC, Emmanuel Nkoa Ayissi, et d’autres hauts fonctionnaires. Elle a également rencontré des représentants des partenaires au développement, de la communauté diplomatique, du secteur privé et de la société civile.