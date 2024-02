Mohamed Ould Cheikh Ghazouani porté à la tête de l’Union Africaine

Il a été désigné à l’issue des travaux du 37è sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine qui s’est déroulé le weekend dernier à Addis- Abeba en Ethiopie.

Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la Mauritanie a été élu à la présidence tournante de l’Union Africaine le 17 février 2024. Il succède ainsi au président comorien Azali Assoumani, pour un mandat d’un an. Au cours de ce sommet les chefs d’Etat et de gouvernement africains se sont rassemblés autour du thème « Éducation africaine pour le XXIe siècle : construction de systèmes éducatifs résilients pour accroître l’accès à une éducation inclusive, continue, de qualité et adaptée en Afrique ».

Il était également question pour ces dirigeants africains de délibérer sur des questions continentales, allant de la paix, la sécurité régionale, au développement, et à la réforme de l’UA. Les échanges ont également porté sur la présence accrue de l’Afrique sur la scène internationale. Dans sa prise de parole, le nouveau président a appelé les dirigeants africains à « adopter leurs propres mécanismes de résolution des conflits et à donner la priorité à la consultation pour surmonter nos difficultés et apporter des solutions appropriées à nos différends, à l’abri de toute ingérence extérieure, conformément au principe selon lequel les problèmes de l’Afrique sont résolus par les Africains eux-mêmes ».

Notons que, la présidence de l’Union africaine est assurée à tour de rôle par les cinq régions de l’union africaine (Nord, Sud, Est, Ouest et Centre), les Comores occupant la présidence pour l’année 2023 pour la région de l’Est. C’est au tour de la région Afrique du Nord qui comprend : l’Algérie, l’Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie et le Sahara occidental.