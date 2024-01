PariPesa, le Leader du Paris Sportif en Ligne en 2023

Lors du 5ème Forum Annuel Interactif des Parties Prenantes, organisé par le Conseil des Jeux de l’État d’Oyo au Nigeria, PariPesa s’est vu décerner le titre prestigieux de meilleure entreprise de paris sportifs en ligne pour l’année 2023. Cette reconnaissance marque l’engagement de PariPesa envers l’excellence, mettant en avant ses stratégies innovantes, son accent sur la satisfaction clientèle et son expérience de paris inégalée.

Les réalisations actuelles de PariPesa, saluées lors de cet événement, résultent de ses capacités technologiques avancées et de la fidélité de sa clientèle. Cette base de clients dévoués est essentielle à la croissance continue et aux succès futurs de l’entreprise.

Programme de Bonus Orienté Client de PariPesa

PariPesa propose une gamme d’incitations pour ses clients :

Bonus de 100% sur le Premier Dépôt : Un accueil chaleureux pour les nouveaux joueurs avec un doublement de leur premier dépôt. Récompenses Quotidiennes pour les Paris sur l’AFCON : Des récompenses spéciales pour les paris sur les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations. Cashback Hebdomadaire de 3% sur les Paris Sportifs : Remboursement régulier de 3% sur les mises. Bonus d’Anniversaire : Des offres exclusives pour célébrer les anniversaires des clients. Bonus de Consolation pour Pertes Consécutives : Pour atténuer l’impact d’une série de pertes. Marathon de Paris Régulier : Des paris gratuits pour maintenir l’excitation des parieurs réguliers.

Pour ses clients les plus fidèles, PariPesa a lancé un Club VIP offrant de nombreux avantages :

Cashback hebdomadaire

Un gestionnaire de compte personnel

Accès à un canal Telegram privé

Paris et tours gratuits chaque semaine

Cadeaux exclusifs et happy hours

Participation à des compétitions mensuelles

Droit de vote sur certaines affaires de l’entreprise

Application Mobile Conviviale

Un facteur clé du succès de PariPesa est son application mobile conviviale. Celle-ci offre une expérience de jeu fluide et illimitée sur divers appareils mobiles https://paripesa.com/fr/mobile, couvrant un large éventail d’intérêts, des sports traditionnels aux machines à sous de casino en direct. Ses fonctionnalités comprennent :

Système de Récompenses en Jetons

Scores en Direct et Cotes

Accès Rapide à l’Histoire des Paris

Large Sélection d’Événements EN DIRECT

L’application mobile permet aux utilisateurs de profiter des paris à tout moment et en tout lieu.

FAQ

Qu’est-ce que le Conseil des Jeux de l’État d’Oyo ?

Le Conseil des Jeux de l’État d’Oyo est l’autorité régulatrice des paris, des jeux et des loteries dans l’État d’Oyo, au Nigeria. Il supervise l’enregistrement, la licence, le suivi et l’inspection de diverses activités de jeu, y compris les paris sportifs en ligne et hors ligne.

Quels types de paris PariPesa propose-t-il ?

PariPesa offre une large gamme d’options de paris, y compris le handicap européen, le score exact, le déroulement du jeu, le plus/moins, la première équipe à marquer, etc. L’entreprise fournit des marchés de paris pour les jeux de clubs et internationaux et propose divers types de paris tels que le pari simple, l’accumulateur, le pari chanceux, le pari en chaîne, le pari brevet, le multibet, le pari conditionnel, l’anti-accumulateur et le pari système.

Qu’est-ce que le jeu responsable ?

Le jeu responsable désigne un ensemble de pratiques assurant une participation sûre et contrôlée aux activités de jeu et de paris. Il implique des mesures prises tant par les joueurs que par l’industrie pour favoriser un environnement de jeu positif et sain.

Conclusion

En résumé, la reconnaissance de PariPesa en tant que leader du marché des paris sportifs en ligne en 2023 est le résultat d’une combinaison gagnante : des innovations technologiques, une attention scrupuleuse à la satisfaction clientèle et une approche responsable du jeu. Avec son application mobile de pointe et son programme de fidélité attractif, PariPesa s’impose comme un acteur incontournable dans l’industrie des paris sportifs, en se projetant vers l’avenir avec confiance et engagement envers ses clients et la communauté des parieurs.