Pénétrante Est de Douala : les travaux sur les voies de contournements commenceront après les pluies

L’annonce a été faite par l’ingénieur-chef d’équipe projet au Mintp, Célestin Roger Ndongo.

Emmanuel Nganou Djoumessi a initié le 30 juillet 2024 une visite de presse sur le chantier des travaux de la Pénétrante Est de Douala. A l’occasion, l’ingénieur-chef d’équipe projet au ministère des Travaux Publics a souligné que les travaux des voies de contournements débuteront après la saison pluvieuse.

Quand on parle des voies de contournements dans ce projet, il s’agit de l’aménagement en pavés autobloquants de trois voies, notamment sur les axes Giratoire Ari-logements sociaux (3,1 km), Ari-école publique de Yatchika (4 km) et collège CPLAN-Cimetière de Nyalla-Parisco (3,8 km). Ce, pour un montant global d’un peu plus de 3 milliards de FCFA (TTC).

En janvier, le gouvernement soulignait que, « Le projet de construction de la Voie de contournement de Yaoundé et des quatre pôles de développements urbains permettra de dégager des avantages économiques de l’ordre de 4 145 milliards et de générés essentiellement par le gain de temps (75 %), la réduction des coûts des d’exploitation des véhicules (14%), la plus-value foncière (9%) et finalement les taxes générées à l’état pendant la période de construction (1%) ».

En rappel, cette phase 2 de la pénétrante Est de Douala consiste entre autres à l’aménagement des voies alternatives ; le déplacement des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone ; la construction de quatre giratoires (carrefour ARI, hôpital gynéco, Yassa et Japoma) ; la construction des ouvrages d’art et d’assainissement dont un échangeur type PIPO au Carrefour YASSA et un échangeur de Type SPDA à l’entrée du stade de Japoma. Les travaux impliquent également l’élaboration et le suivi d’un Plan environnemental et social ; le maintien de la fluidité de la circulation ; la construction des équipements urbains et publics ; les travaux de signalisation routière ; l’éclairage public et les aménagements paysagers.

Pour le financement de cette phase, le ministre de l’Economie de la planification et de l’aménagement du territoire avait signé en 2021, avec la Standard Chartered Bank et UK Export finance (Ukef), une convention de crédit d’un montant de 135 512 754,14 euros. Soit environ 88,889 milliards FCFA.