Performance : Ecobank, sacrée meilleure banque des PME pour la 3è année consécutive

La nouvelle distinction est attribuée à la banque panafricaine par Global Finance en février dernier lors de la cérémonie de remise des prix annuels SME Bank Awards à Londres, au Royaume-Uni.

Pour la 3ème année consécutive, Ecobank est désignée meilleure Banque pour les PME (Petites et moyennes entreprises) en Afrique. Ce prix, déjà remporté deux fois lors des Euromoney Awards for Excellence 2022 et 2023 récompense les services spécifiques de la banque envers les Petites et moyennes entreprises en Afrique.

Dans un communiqué de presse, le groupe bancaire a annoncé « qu’il a remporté le prix prestigieux de la meilleure banque pour les PME en Afrique 2024 lors de la remise annuelle des SME Bank Awards de Global Finance. Cette victoire reflète l’engagement inébranlable d’Ecobank à répondre aux besoins spécifiques des PME sur ses divers marchés« , souligne la banque.

En effet, la banque panafricaine, propose une gamme complète de solutions bancaires, de paiement, d’encaissement et de financement aux entreprises. Elle assure également un accompagnement non financier notamment la formation à la direction d’entreprise et aux compétences, et met à disposition une plateforme de mise en relation entre commerçants, acheteurs, vendeurs et fournisseurs à travers l’Afrique.

Grâce à un accord de partage des risques de 200 millions de dollars conclu avec le Fonds africain de garantie et une facilité de prêt de 32,8 millions de dollars avec l’Eco. Business Fund et du SANAD Fund for SMEs, la banque a, durant ces derniers mois, renforcé sa capacité de prêt pour répondre aux besoins de financement des PME.

Autre sacre

A la même occasion la filiale nigériane de la banque a été élue meilleure banque de change dans la catégorie Country & Territory Awards pour le Nigeria. Global Finance affirme qu’Ecobank Nigeria est ressortie gagnante sur la base du volume des transactions, de la part de marché, de l’étendue de l’offre et de la couverture mondiale, comme le détaillent les documents publics de la société et les rapports des médias du Nigeria. « Nos critères incluent également des facteurs subjectifs tels que la réputation, le leadership éclairé, le service client et l’innovation technologique, en utilisant les commentaires d’analystes du secteur, d’enquêtes, de dirigeants d’entreprise et d’autres. »

Carol Oyedeji, Directrice par intérim du Groupe Ecobank Commercial Banking, a déclaré : « Ce prix reconnaît la force du soutien de Ecobank aux petites et moyennes entreprises (PME) d’Afrique, leur permettant de prospérer et de saisir les immenses opportunités commerciales intra-africaines créées par le Le marché unique de la ZLECAf. En plus de notre gamme complète de solutions bancaires, de paiements, de recouvrement et de financement, nous proposons également un soutien non financier inestimable, tel que des formations en leadership commercial et en compétences, ainsi que notre plateforme de mise en relation innovante reliant les commerçants, les acheteurs, les vendeurs et les fournisseurs à travers l’Afrique. » Elle a ajouté que malgré la volatilité des taux de change, Ecobank Nigeria a affiché les plus hauts niveaux de transparence, maintenant un volume de transactions élevé et conservant sa part de marché dans le pays.

A noter que Global Finance a sélectionné les gagnants des Best SME Bank Awards 2024 sur la base des candidatures soumises par les banques et de recherches indépendantes, complétées par les informations d’initiés du secteur, de dirigeants et d’experts en technologie. Cette dernière reconnaissance s’ajoute à la liste croissante de distinctions décernées à Ecobank, notamment le titre de meilleure banque africaine pour les PME lors des Prix d’excellence d’Euromoney 2023, poursuivant ainsi le succès de l’année précédente.