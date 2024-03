Performance : le cacao camerounais a atteint 4 225 FCFA le kilo

L’annonce a été faite ce jour par le ministre du Commerce.

La vente groupée du cacao organisée le 05 mars 2024 à Abong-Mbang, dans la région de l’Est a permis d’enregistrer un nouveau record de 4225 FCFA le kilogramme.

Selon le ministère du Commerce, cette performance a permis de « saluer l’excellence tenue du marché camerounais, désormais sur le toit du monde, à la faveur d’un contexte international porteur et du redressement soutenu et reconnu de la qualité de la fève camerounaise ».

Deux semaines avant

Entre le 15 et le 19 février 2024, les producteurs de cacao des localités de Makénéné, dans la région du Centre, Kékem, à l’Ouest, et Batschenga, dans le Centre, ont respectivement cédé leurs fèves de cacao aux acheteurs à des prix de 3 100 FCFA, 3 360 FCFA et 3 300 FCFA le kilogramme.

Il faut rappeler que, les ventes groupées sont des ventes aux enchères du cacao, organisées par des coopératives de producteurs qui se regroupent pour pouvoir réunir un important volume à proposer aux acheteurs. Ces ventes, qui mettent en concurrence plusieurs acheteurs, sont généralement supervisées par le ministère du Commerce et les acteurs de la filière, qui en garantissent la transparence. Le plus grand enchérisseur s’adjuge la cargaison mise en vente au cours de ces opérations, qui ont la particularité de doper les capacités de négociation des producteurs face aux acheteurs.

Pour mémoire, au cours de la campagne cacaoyère 2022-2023, le Cameroun a exporté 186 754 tonnes de cacao (-18%). Malgré un léger repli de 0,2% comparé à la campagne précédente, Telcar Cocoa est restée leader du marché avec 35,8% des parts.