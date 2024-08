Performances académiques : l’université de Dschang classée 1ère en zone CEMAC

Le classement web des universités au monde met l’université située dans la région de l’Ouest Cameroun en tête parmi les institutions universitaires des six pays de la sous-région.

Sur la base de la qualité des enseignements et de l’encadrement technique des étudiants au cours de l’année 2023-2024, l’université de Dschang occupe le premier rang au Cameroun et en zone Cemac. Au Cameroun, elle devance les universités de Buea, Ngaoundéré, Yaoundé I, Maroua et Buea, Classées respectivement 2è, 3è, 4è et 5è au plan national. L’institution universitaire ayant comme recteur le Pr Roger Tsafack Nanfosso est classée 2è dans la CEEAC, derrière une université rwandaise. Dschang est aussi 65è en Afrique subsaharienne, 112è en Afrique et 3060è au monde.

Le classement web des universités a pour objectif principal de faciliter l’accès à la connaissance offerte par l’université. Il est rendu public chaque semestre et tient compte de la qualité et de la quantité des contenus mis en ligne par les institutions universitaires. Le Classement utilise les indicateurs web et ceux de la bibliothèque pour évaluer la performance des universités.