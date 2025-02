Présidence de la BAD : le Gabon tourne le dos à la Cemac et soutient le Sénégal

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé son soutien à la candidature du Sénégalais Amadou Hott, ancien ministre sénégalais de l’économie.

L’élection du futur président de la Banque africain e de développement qui va remplacer Adesina est prévue en mai 2025 à Abidjan. Alors que la sous-région Cemac avait convenu de fait front commun derrière la candidature du Tchadien Abbas Tolli Mahamat ex-gouverneur de la Beac, le Gabon vient d’apporter son soutien au Sénégalais Amadou Hott.

La position gabonaise a été réaffirmée à l’issue d’une audience du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État le Général Brice Clotaire Oligui Nguema au Palais Rénovation avec Madame Yassine Fall, Ministre sénégalais de l’Intégration Africaine et des Affaires Etrangères. La cheffe de la diplomatie sénégalaise était porteuse d’un message du président Bassirou Diomaye Faye à son homologue gabonais. » « En effet, à travers ce message, le Président de la République du Sénégal a tenu à adresser ses remerciements aux plus hautes autorités gabonaises pour leur soutien à la candidature de Monsieur Amadou Hott, ancien ministre sénégalais de l’économie , à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD) », souligne la Présidence gabonaise. On se souvient, c’est à l’issue d’une session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat de la Cemac que le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno a soumis à l’approbation des chefs d’Etat de la Communauté la candidature de Abbas Mahamat Tolli au poste de président de la Bad. « La conférence a pris acte de la candidature proposée par la République Sœur du Tchad et y a exprimé son appui sans réserve », disait le communiqué de cette session. Le Gabon vient de lui retirer son soutien au profit du Sénégalais Hott comme susmentionné.

Rappelons que, le président en exercice, Akinwumi A. Adesina a été élu le 28 mai 2015 et a commencé son premier mandat le 1er septembre 2015. À la suite de sa réélection le 27 août 2020, le Nigérian a entamé son second et dernier mandat le 1er septembre 2020.