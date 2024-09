Procès Glencore à Londres : « Je serai au tribunal en tant qu’observateur », Akere Muna

Le procès pour corruption de hauts responsables de Glencore s’ouvre ce 10 septembre à Londres.

Actuellement à Londres, où cinq anciens employés de Glencore doivent comparaître devant le Westminster Magistrates Court. Demain le 10 Septembre 2024 devrait être une journée sans événement ; les accusés pourraient indiquer leurs plaidoyers, mais il s’agira principalement d’une confirmation des charges avant d’être renvoyés devant le «Crown Court de Southwark »pour des procédures ultérieures.

Être à Londres me aux plus de quatre décennies et demie écoulées depuis que j’ai été inscrit au barreau d’Angleterre et du pays de Galles en tant « Barrister » de Lincoln’s Inn de Londres.

Je serai au tribunal en tant qu’observateur, scrutant de près ces individus qui ont facilité les transactions de Glencore avec des fonctionnaires gouvernementaux de haut rang à la SONARA et à la SNH. Depuis quatre ans je sens engagé dans à une bataille pour l’âme de notre pays. Ces individus sans cœur, qui prospèrent sur la misère de nombreux Camerounais dont ils volent, doivent être tenus responsables. Le dernier round approche. « Man no run »