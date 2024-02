Promote 2024 : La « Cameroon-European Union Business Week » s’ouvre demain

En marge des activités de la 9ème édition du Salon international PROMOTE, le Cameroun abrite du 20 au 22 février 2024, la toute première édition de la « Cameroon-European Union Business Week ».

« Le Global Gateway et les opportunités commerciales et d’investissement au Cameroun ». C’est sous ce thème que se tient la « Cameroon-European Union Business Week ».

Plusieurs activités sont prévues lors de la « Cameroon-European Union Business Week », notamment des expositions, des rencontres entre entreprises camerounaises et européennes (B2B), des rencontres entre entreprises européennes et autorités camerounaises (B2G), ainsi que des Conférences-débats sur des sujets d’intérêt commun, tels que l’amélioration du climat des affaires, l’économie verte, l’Accord de Partenariat Economique Cameroun-UE, le soutien aux jeunes entrepreneurs, etc. Une visite du barrage de Nachtigal est également prévue, dans le cadre de ce grand rendez-vous d’affaires.

Ce Forum d’affaires se veut une plateforme de dialogue et d’information. Elle se présente comme une réelle opportunité pour renforcer les relations économiques et commerciales entre le Cameroun et l’UE. Cette initiative découle du Dialogue Économique et Technique sur le partenariat entre les deux parties, et s’inscrit dans le nouveau cadre de partenariat OEACP-UE issu de l’Accord de SAMOA, signé en novembre 2023 à Apia dans le Pacifique.

Elle répond aux orientations fondamentales de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 du Cameroun. Celle-ci prône la transformation structurelle de l’économie nationale, en accordant une place centrale à la promotion du secteur privé, à l’industrialisation, à la dynamisation des échanges commerciaux, et à l’accroissement du volume d’investissements au Cameroun.

Bien plus, « cet important rendez-vous d’affaires donnera l’occasion d’explorer, ensemble, les opportunités d’affaires qu’offre le Cameroun dans les secteurs aussi variés, tels que les mines, le numérique, les infrastructures, l’agro-industrie, etc. », a indiqué Alamine Ousmane Mey. Ce dernier croit savoir qu’actuellement, la priorité est de doper les investissements au Cameroun, pour réaliser les objectifs d’émergence de notre pays.

Pour sa part, le Chef de Délégation de l’UE au Cameroun estime que la « Cameroon-European Union Business Week » marquera un tournant décisif dans le partenariat économique Cameroun-UE. Le diplomate européen a d’ailleurs annoncé l’arrivée au Cameroun d’une centaine d’entreprises et banques de développement des pays européens pour participer activement à cet important rendez-vous d’affaires. « C’est pour nous un moment d’opportunités que nous espérons valoriser », a laissé entendre S.E Jean-Marc CHATAIGNER.

Les activités y relatives ont été lancées le 16 février 2024 à Yaoundé à travers la Conférence de Presse donnée par le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, et le Chef de Délégation de l’UE au Cameroun. C’était en présence des Ambassadeurs d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne au Cameroun et des représentants des agences de coopération de l’UE.