Samuel Eto’o Vs Mouelle Kombi : Cabral Libii condamne la violation du décret de 2014

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale donne sa position sur l’actualité qui divise la Fecafoot et le ministère des Sports et de l’Education Physique.

Un communiqué du ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, a révélé le 02 avril dernier, le nouveau staff technique des Lions indomptables. Selon la décision gouvernementale, Marc Brys est le nouvel entraîneur sélectionneur. Il remplace Rigobert Song. Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, se désolidarise de ce choix fait en l’absence de collaboration avec la fédération. Pourtant, un décret de 2014 donne compétence à la Fecafoot de désigner un entraineur et un coordonnateur des fédérations. Face à cette confusion, le député Cabral Libii, théoricien du droit, constate de « flagrantes violations de textes légaux par des ministres devant un Premier ministre visiblement dépassé et un président de la République débordé ».

L’opposant au régime de Yaoundé soutient que pour le cas de la Fecafoot, il n’y a pas de débats. « Le décret de 2014 en ses articles 3 et 4 est incontestablement violé ». Le député remet en cause la crédibilité et la légitimité d’un pouvoir exécutif qui viole les lois dont il est le garant de la sécurité. Pour lui, « lorsque les garants violent impunément les lois, ils vident le pouvoir exécutif de toute crédibilité et de toute légitimité. C’est en fait la traduction d’un Etat à la ramasse, sous emprise de petits réseaux d’incompétents et de voleurs », peut-on lire.

Ainsi, le candidat déclaré 3è à la présidentielle de 2018 trouve en l’acte du ministre des Sports, un certain appel au peuple. « Un appel d’air à un nouveau management à la tête de l’Etat. En fait, au-delà de diatribes, Mouelle Kombi appelle les Camerounais à l’action ». L’homme politique, président du réseau parlementaire pour le sport, encourage par ailleurs les professionnels et amateurs du football à tenir bon « face à ces mercenaires ». Le sujet relatif au football tend à se politiser dans un Etat où les acteurs politiques préparent les élections prévues en 2025.