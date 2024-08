Santé-Afrique centrale : la variole du singe est de retour

Au sujet de cette épidémie, les experts avertissent qu’il faut multiplier les efforts pour enrayer la maladie.

La variole du singe inquiète les experts en santé. Après les alertes de 2022-2023, cette maladie connaît une poussée inquiétante en Afrique centrale, poussant l’Organisation mondiale de la santé à envisager de déclarer « l’urgence internationale ».

En RDC, au 3 août, l’Agence de santé de l’Union africaine Africa CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies du continent), dénombrait 14 479 cas confirmés et suspects et de 455 morts, soit une létalité d’environ 3 %.

Selon des chercheurs de ce pays d’Afrique centrale, le taux de mortalité de cette souche peut atteindre 10 % chez les enfants et le nombre de cas est en « augmentation exponentielle », a reconnu le gouvernement congolais en juillet.

« La maladie a été enregistrée dans les camps de déplacés autour de Goma, au Nord-Kivu, où l’extrême densité de la population rend la situation très critique. Les risques d’explosion sont réels vu les énormes mouvements de population » dans cette région de conflit frontalière de plusieurs pays, précise le coordinateur médical de Médecins sans frontières (MSF) dans ce pays, Louis Albert Massing ».

Africa CDC rapporte également 35 cas suspects et confirmés dont deux décès au Cameroun, 146 cas dont un mort au Congo-Brazzaville, 227 cas en République centrafricaine, 24 au Nigeria, 5 au Liberia et 4 cas au Ghana.