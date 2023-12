Santé : le Conseil d’Administration de l’Alliance mondiale pour le vaccin est au Cameroun

Pr José Manuel BARROSO, President du Conseil d’Administration de l’Alliance mondiale pour le vaccin (GAVI) a été reçu en audience le 30 novembre 2023 par le ministre Camerounais de la Santé publique.

Le Pr José Manuel BARROSO, Président du Conseil d’Administration de l’Alliance mondiale pour le vaccin (GAVI) et le Ministre de la Santé Publique Manaouda Malachie se sont vus le jeudi 30 novembre 2023. Cette rencontre arrive alors que le pays vient de recevoir les premières doses de vaccin contre le paludisme. Une situation qui crée la polémique au sein de l’opinion publique.

Face à ces incompréhensions entre l’autorité sanitaire et le public, le Dr MANAOUDA Malachie a souhaité avoir de Gavi, « une prise de position claire sur la qualité et l’efficacité du vaccin contre le palu afin de lever tous les doutes créés par les anti vaccins; la capacitation du personnel du MINSANTÉ dans la manipulation de ce nouveau sérum jusqu’à la gestion des manifestations post vaccinales; le renforcement de la logistique (transport et conservation des vaccins) et de la surveillance épidémiologique, mais aussi et surtout, la mise en place d’un système de gestion instantanée des données pour une meilleure prise de décision« , Minsanté. Aussi, le Ministre de la Santé a émis le souhait que GAVI ajuste son retrait progressif sa date de retrait à la Stratégie Nationale de Développement fixée à 2030, pour permettre au pays de se repositionner sur la question et assurer une bonne relève.

Sur la question précise de l’introduction du vaccin contre le paludisme, le Directeur Général de Gavi a suggéré au Gouvernement de mettre tout en œuvre pour rassurer et convaincre les populations, gérer efficacement l’infodémie y relative et bien d’autres aspects qui participeront à lever toutes équivoques autour de cette arme de plus dont s’est doté le Cameroun dans la lutte contre le paludisme.