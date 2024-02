Santé numérique : Smart Applications lance ses activités au Cameroun

Le lancement officiel de Smart Applications International Ltd au Cameroun s’est tenu à Douala le jeudi 15 février 2024.

Présent au Cameroun depuis deux ans, Smart Applications, fournisseurs des solutions TIC, enregistre déjà plus de 100 prestataires dans son portefeuille. Ses partenaires sont présents dans plusieurs villes du Cameroun à savoir : Douala, Yaoundé, Limbé.

L’entreprise a procédé au lancement de ses services de santé numérique le 15 février année courante. Le lancement de Smart Applications International au Cameroun est une étape importante dans la consolidation de sa présence et de son engagement panafricain en fournissant des solutions technologiques innovantes qui révolutionnent l’accès aux soins de santé.

Le Directeur général du groupe Harrison Muiru a déclaré lors du lancement de cette entreprise : « notre mission est de transformer la prestation de soins de santé grâce à des solutions numériques innovantes. Notre objectif est de faciliter et de permettre une accessibilité accrue et des services personnalisés pour tous ».

Pour renchérir les propos du Directeur général, July Nguemen, responsable du développement commercial de Smart Cameroon a appuyé : « Les activités que mène Smart Applications au Cameroun sont de trois ordres. Smart Applications a pour vocation de transformer le système de santé camerounais à travers les solutions de gestion de la santé pour les hôpitaux privés afin que les personnes puissent accéder dans de bonnes conditions du début à la fin à leurs soins de santé ».

« Deuxièmement, c’est révolutionner l’assurance santé au Cameroun, en proposant des solutions qui permettront à chaque Camerounais aujourd’hui de pouvoir s’assurer et d’être certain que son assurance pourra le couvrir sa famille et lui sans qu’il y ait de fraudes ou de dysfonctionnements. Ensuite, Smart Applications souhaite travailler avec les pouvoirs publics du Cameroun afin d’être un partenaire efficace et sûr pour la transformation digitale du Cameroun et même pour l’Afrique en général ».

Présent dans 11 pays en Afrique, cette société a été fondée pour fournir des solutions innovantes, sécurisées et de haute technologie en Afrique et au-delà. Cette entreprise couvre plus de 7200 établissements de santé utilisant le système biométrique Smart pour la gestion des programmes de soins de santé.