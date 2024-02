Secteur pétrolier : Armel Simondin, PDG de Perenco Cameroun devient le nouveau directeur général du groupe

Armel Simondin, nommé mardi 6 février 2024 directeur général de Perenco, prendra ses nouvelles fonctions le 15 mars.

Armel Simondin, jusqu’ici PDG de Perenco Cameroun est le nouveau PDG de Perenco SA, à compter du 15 mars 2024. Simondi remplacera Benoît de la Fouchardière. Promu au conseil d’administration de la maison mère du groupe pétrolier cumulant ses fonctions de directeur de la filiale du groupe dénommée Dixstone.

Cette dernière est chargée de fournir tous les services pétroliers et gaziers, notamment le forage, l’exploitation forestière, la pose de canalisations, la conception et la construction de plateformes, la gestion du site et le démantèlement.

Simondin possède une vaste expérience dans l’industrie pétrolière et gazière, ayant passé la première partie de sa carrière chez la supermajor française TotalEnergies avant de rejoindre Perenco en 2011. Avant d’être nommé directeur général, Simondin a été directeur forage du groupe, puis directeur général des opérations de Perenco au Cameroun.

Il est diplômé de Centrale Lyon et de l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs (ENSPM, devenue depuis IFP School). Entré chez Perenco en 2011 après avoir travaillé pour Total et McDermott, il dirigeait précédemment Perenco Cameroun.

François Perrodo, Président du Conseil d’Administration de Perenco, a déclaré à cette occasion : « un long chemin a été parcouru depuis 2016, date à laquelle j’ai nommé Benoît au poste de Directeur Général. Nous avons dirigé l’entreprise avec succès dans des moments difficiles tels que la chute du prix du Brent et la pandémie, pour rendre le Groupe plus fort que jamais avec un niveau record de réserves 2P, des records de sécurité, des succès en exploration et des carnets de commandes de projets, y compris le projet phare de Cape Lopez LNG. Un nouveau chapitre s’ouvre désormais avec ses propres défis. Nous ne nous reposerons jamais sur nos lauriers et nous devons régulièrement nous réinventer en y insufflant une nouvelle énergie ».

Créé il y a trente ans, Perenco est un producteur indépendant d’hydrocarbures impliqué sur l’ensemble du cycle de vie des projets, de l’exploration au démantèlement. La production brute est supérieure à 510 000 bep.