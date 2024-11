Sécurité : le Fonds africain de développement prête plus de 4 milliards F au Cameroun

Concrètement, l’institution finance à hauteur de 17,97 millions de dollars américains le Cameroun et le Tchad pour renforcer les efforts de stabilisation du bassin du lac Tchad.

Ces financements viennent en appui à cette région en proie depuis plusieurs années à une crise sécuritaire et l’une des plus affectées au monde par les effets des changements climatiques.

L’enveloppe du guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, constituée d’un don de 11,11 millions de dollars au Tchad et d’un prêt de 6,86 millions de dollars au Cameroun (soit plus de 4 milliards FCFA), est destinée à mettre en œuvre le projet qui vise à prévenir les risques par la stabilisation du bassin du lac Tchad. Les ressources proviennent de la Facilité d’appui à la transition, un mécanisme du Groupe de la Banque pour les pays en transition.

« Le financement qui vient d’être approuvé est un appui conséquent du Groupe de la Banque africaine de développement aux gouvernements du Tchad et du Cameroun, pour faire face aux effets socioéconomiques de la crise du bassin du lac Tchad. Cette opération vise à prévenir l’expansion de l’extrémisme violent dans la région du bassin du lac Tchad à travers la préservation du capital humain et l’autonomisation des communautés », a déclaré le directeur général de la Banque pour l’Afrique centrale, Serge N’Guessan. « Le projet est particulièrement approprié et innovant du fait qu’il promeut une approche du Nexus humanitaire, développement et paix », a-t-il souligné.

Le projet comprend trois composantes : améliorer la sécurité, l’accès à la justice et rétablir les services essentiels résilients ; revitaliser l’économie locale et créer des emplois durables et climato-sensibles pour les femmes et les jeunes et renforcer la cohésion sociale et la coopération régionale.

Les activités du projet couvriront les provinces du Lac et de Hadjer Lamis au Tchad et la région de l’Extrême-Nord au Cameroun affectées par la dégradation de leur situation sécuritaire.

Le projet, approuvé le 5 novembre 2024 par le Conseil d’administration du Fonds, sera mis en œuvre par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sur une période de trois ans (2025-2027).