Sénégal : les chantiers économiques de Bassirou Diomaye Faye, nouveau président de la République

Investi mardi le 2 avril 2024, le nouveau chef de l’Etat promet de remettre la souveraineté bradée à l’étranger.

« Au vu des urgences qui nous étreignent et de l’espérance placée en nous, nous travaillons de manière acharnée, diligente et méthodique autour de chantiers prioritaires dont les plus importants sont : (1) la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre-ensemble, (2) la refondation des institutions, (3) l’allègement sensible du coût de la vie pour alléger les fardeaux du quotidien, (4) les concertations nationales inclusives sectorielles sur l’évaluation et la relance des politiques publiques « , a-t-il déclaré dans sa première allocution publique après le scrutin.

Le nouveau président s’est engagé à éradiquer la corruption, à réduire le coût de la vie, mais également pour plus de démocratie et de justice. Il devra aussi résoudre la difficile équation du chômage des jeunes et du coût élevé de la vie, car un tiers des 18 millions d’habitants vit encore dans la pauvreté, selon le Programme alimentaire mondial.

Aussi, le chômage des jeunes, le taux de chômage est de plus de 20 % dans un pays où 60 % de la population est âgée de moins de 25 ans. D’autres chantiers qui ne sont pas des moindres sont : l’autosuffisance alimentaire, la baisse du loyer, l’accès à des soins de santé de qualité, l’éducation, l’approvisionnement en eau potable, la fourniture et le coût de l’électricité restent les principales préoccupations des Sénégalais.

La faiblesse du pouvoir d’achat des ménages combinée au renchérissement des denrées de première consommation, devrait également être une priorité du nouveau régime.

Le président Diomaye Faye qui s’est engagé en faveur d’une souveraineté économique et d’une meilleure justice sociale propose en outre une réforme de la politique monétaire du Sénégal et la renégociation des contrats miniers et d’hydrocarbures.

Son programme économique se fonde sur 4 principes : la souveraineté, la croissance, l’équité et la protection de l’environnement.

Pour ce qui est de la coopération internationale, cet ancien inspecteur des impôts veut instaurer un partenariat « gagnant-gagnant » avec les entreprises étrangères.

Élu nouveau président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye 44 ans, a pris la tête du pays après douze années de pouvoir de son prédécesseur Macky Sall (2012-2024).