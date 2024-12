The Okwelians édite 20 propositions pour la transformation durable du Cameroun

Le Think Do Tank présidé par Me Jacques Jonathan Nyemb a mené des réflexions dans trois domaines clés de la vie nationale et compilé les propositions de réforme dans un document stratégique qui a été présenté le 10 décembre à Yaoundé.

Un Cameroun solidaire et prospère peut voir le jour grâce aux 20 propositions faites par The Okwelians pour une transformation durable. Le Tink Do Thank propose un ensemble d’indicateurs pour renforcer les actions de développement mises en œuvre par les pouvoirs publics.

Dans un contexte marqué par les crises sécuritaires, des contraintes économiques, sociales ou culturelles rendant le quotidien des citoyens difficile, les experts du Laboratoire d’idées ont mené des réflexions, des ateliers et sensibilisations et ont retenu trois axes prioritaires d’intervention. Les résultats de ces travaux ont inspiré des propositions de réforme.

D’abord, en vue de transformer la cohésion sociale, les experts proposent d’améliorer l’éducation civique, de célébrer la diversité culturelle ou encore garantir un accès équitable aux services sociaux. Dans ce volet, les sept propositions intègrent la création d’une instance nationale de dialogue déconcentrée dans les 10 régions du pays et auprès de la diaspora ; la mise en place d’une commission scientifique nationale pour l’écriture du roman national camerounais, lequel mettra en exergue les héros et figures emblématiques du pays. Il sera par ailleurs question aussi d’instaurer l’enseignement des langues maternelles dès le cycle maternel, etc.

Ensuite, concernant l’axe de la transformation économique, l’organisme voudrait participer à l’accélération de la croissance économique dans le respect de l’environnement. Il met aussi au centre des réalisations l’entreprenariat et l’innovation. Parmi les sept propositions concrètes de ce volet, figurent la mise en place d’un cadre de concertation économique pour favoriser le dialogue entre l’Etat, le secteur privé et la société civile ; l’adoption d’une stratégie nationale concertée de recherche et d’innovation 2025-2030 ; ou encore la poursuite des réformes du système foncier.

Enfin, quant à la gouvernance, The Okwelians propose des réformes dans le but de renforcer la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne. Les cinq propositions détaillées touchent aussi bien à la modernisation du système judiciaire, à la décentralisation qu’à la lutte contre la corruption. Elles prévoient la restructuration du Conseil économique et social ; la systématisation des états généraux dans les secteurs clés de la transformation ; la mise en place d’un conseil national des organisations de la société civile ; la réactivation de la conférence des ambassadeurs.

Au cours de la présentation de ce plaidoyer, la coordinatrice du laboratoire d’idées de The Okwelians a souligné la pertinence de ces propositions. « Il nous est apparu nécessaire de formuler ces propositions en termes d’indicateurs pour le développement durable. Ces propositions s’inscrivent également dans la continuité de ce qui se fait déjà. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de montrer qu’on a un incubateur d’idées, de présenter ces idées. Mais il s’agit également à terme de renforcer des politiques publiques », a déclaré Dr Faty Myriam Mandou Ayiwouo.

Après cette première étape de présentation, The Okwelians prévoit un sommet au premier trimestre de l’année 2025. Au cours de cette rencontre, il sera question de ressortir des actions clés pouvant aider à la transformation durable du Cameroun.