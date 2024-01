Un nouveau cadre pour promouvoir l’agroécologie au Cameroun

C’est le résultat d’un accord signé par le ministre de l’agriculture, Gabriel Mbaïrobe.

Les agriculteurs camerounais souffrent d’une baisse drastique de la productivité de leurs terres. Cela est dû au changement climatique, qui a eu un impact sur la qualité des récoltes. Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural apportera dans les prochaines semaines un appui technique, financier et matériel au Service d’appui aux initiatives locales de développement (SAILD).

C’est ce que prévoit l’accord signé le 29 décembre 2023 entre le ministre de l’agriculture Gabriel Mbaïrobe et le secrétaire général du SAILD, Nana Shimi. Si la convention a pour objectif général de promouvoir l’agroécologie, elle vise plus précisément à fournir aux agriculteurs des informations suffisantes sur les bonnes pratiques agricoles, les effets néfastes des pratiques actuelles et la fenêtre de transition écologique.

La ministre Mbaïrobe explique: « Le gouvernement s’est engagé en faveur de l’agroécologie, de la protection de l’environnement et de la diversification des revenus des producteurs. Nous avons eu la bonne idée de nous associer au SAILD, qui s’est déjà engagé corps et âme dans cette révolution. C’est une révolution pour que nous puissions mettre en commun nos énergies et donner une réponse au monde rural. »