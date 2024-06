Veille de la présidentielle : les Etats-Unis désignent une nouvelle ambassadrice au Cameroun

Elizabeth Moore Aubin nommé par le président Joe Biden et confirmé par le Sénat américain, comme l’exige la procédure, s’apprête à dévoiler les grands axes de sa mission au Cameroun.

La mission diplomatique des Etats unis d’Amérique au Cameroun a une nouvelle personnalité à sa tête, Elizabeth Moore Aubin. Le président américain a désigné la diplomate originaire de l’Etat de Virginie dans le sud des Etats-Unis pour succéder à Christopher John Lamora en poste à Yaoundé depuis 2022. Après la confirmation de sa nomination par le Sénat, le processus connaitra son aboutissement lors de sa prestation de serment. Le département d’Etat va pour cela, communiquer la date de la cérémonie. L’événement sera aussi l’occasion pour l’ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Algérie de dévoiler son cahier de charges.

En poste à Alger depuis le 21 décembre 2021, la nouvelle ambassadrice des USA au Cameroun a occupé plusieurs autres postes de responsabilités ces dernières années. A titre illustratif, elle est conseillère principale au Bureau des affaires du Proche-Orient entre août et décembre 2021. Dans le même Bureau, elle occupe le poste de secrétaire d’Etat assistant par intérim d’août 2020 à juillet 2021. Elizabeth Moore Aubin a aussi travaillé comme conseillère en management pour l’Ambassade à Tel Aviv en Israël, etc.

Titulaire d’une licence en Sciences politiques du Barnard College, elle a suivi des études supérieures en relations internationales à la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de l’Université de Syracuse. Elle arrive au Cameroun dans un contexte où le pays prépare des élections législatives, municipales et la présidentielle. L’élection présidentielle prévue en octobre 2025 est déjà au centre des attentions sur la scène politique nationale ainsi qu’auprès des puissances étrangères.