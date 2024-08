Marc Brys attaque Samuel Eto’o, les Camerounais contre-attaquent

Dans une interview accordée à DH Sports, un média belge, l’entraîneur sélectionneur des Lions indomptables s’attaque à Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football. Les réactions des Camerounais se multiplient pour condamner les déclarations de Marc Brys.

Le sorcier blanc (ce serait mieux entre griffes je pense) placé à la tête de la sélection nationale senior de football, les Lions indomptables du Cameroun, s’attaque à l’icône du football africain, Samuel Eto’o Fils. Le sélectionneur de nationalité belge a accordé une interview à DH Sports. Dans ses déclarations, le coach s’en prend au quadruple ballon d’or africain. Il joue les prolongations d’un match dont le coup d’envoi a été donné dans un clash au siège de la Fécafoot le mardi 28 mai 2024. Aux questions du journaliste, Marc Brys a dit toute sa haine à l’endroit de Samuel Eto’o. En voici un extrait

« Il a une équipe de réseaux sociaux autour de lui. Mais 80% des infos qu’ils annoncent sont erronées ! C’est de la pure fiction. Mais les gens le croient. J’ai soit disant déjà été viré 37 fois. Vu son passé de footballeur et ses origines, il est soutenu par les classes populaires. Il est très puissant, même s’il n’a réussi que comme footballeur. Dans les autres domaines il a échoué : comme entraîneur, comme entrepreneur, et visiblement comme dirigeant, quand je vois sa façon de faire à la Fécafoot. J’ai 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur Rigobert Song était sa girouette et n’avait rien à dire. Eto’o rentrait dans le vestiaire avant le match et au repos et il changeait l’équipe de A à Z. les joueurs se sentaient tyrannisés. C’est une farce totale ».

Silence de Samuel Eto’o, colère des Camerounais

Ces déclarations et bien d’autres publiées dans le journal suscitent de nombreuses réactions au Cameroun. Tandis que Samuel Eto’o brille par son silence, des voix s’élèvent pour demander la rupture des relations entre le Cameroun et Marc Brys. Raison, ses propos sont irrespectueux vis-à-vis de la star du football africain Samuel Eto’o. Jean Crépin Nyamsi appelle à une mobilisation des Camerounais pour exiger le départ du sélectionneur belge « Même les hautes instructions du Chef de l’Etat n’auront pas raison sur notre détermination. Le contrat de Marc Brys n’est pas rompu avant le 07 septembre, il confirmera son amour que les Camerounais ont pour lui ».

Roger Milla, ancien Lion indomptable et ambassadeur itinérant, dénonce cette sortie inédite venant d’un entraineur expatrié. « La sortie malheureuse de Marc Brys montre à volonté que le ministère de tutelle est vraiment en guerre avec la Fecafoot . Pour moi , il n’est pas en train d’insulter les icônes du football du Cameroun mais , toute la République du Cameroun . C’est du jamais entendu dans un pays qu’un entraîneur expatrié s’acharne sur les gens qui ont défendu notre noble drapeau ».

Bernard Tchoutang, un autre ancien Lion, rugit après la sortie de Marc Brys. « Aucun sélectionneur n’a fait les Lions indomptables. Ce sont les Lions qui font les sélectionneurs ». L’artiste Dinaly, présidente du club FC Cyclone FC, soutient que Marc Brys doit partir. « Peuple Camerounais vous-mêmes dites, que vous aimiez votre frère Samuel Eto’o Fils ou pas. C’est ça que vous acceptez hein, ce coach doit partir de ce pays. Je le dis sans passion, si nous ne nous respectons pas personne ne nous respectera. Ça sera l’esclavage à vie »

Oswald Baboke, directeur adjoint du Cabinet civil de la présidence de la République a publié une photo sur Twitter où il arbore le dossard 9, ses enfants avec, en soutient à Samuel Eto’o.

Face à ces appels à la rupture du contrat du sélectionneur, certains Camerounais soutiennent le coach. Jean Bruno Tagne, journaliste et écrivain, ne partage pas l’avis de ceux qui s’alignent derrière Samuel Eto’o. Pour lui, Marc Brys « exprime ce qu’il a vécu comme traumatisme et des plaisantins disent qu’il n’aurait pas dû. Que c’est de la haine. Les attaques contre lui, le sabotage de son travail c’était quoi ? L’amour ? Je ne parle même pas des insultes abjectes et vulgaires de ses suiveurs mal élevés ».

Marc Brys, deux matches, bilan positif

Nommé à la tête des Lions indomptables le 2 avril 2024, Marc Brys a déjà joué deux matchs avec les Lions. Arrivé dans un contexte de tension entre la Fécafoot de Samuel Eto’o et le ministre des Sports et de l’Education physique Narcisse Mouelle Kombi, le patron du staff technique a manifesté dès sa prise de service, une certaine résistance à Samuel Eto’o. Lors de l’altercation du 28 mai dernier, il déclare devant le président de la fédération que son patron reste le ministre. Avec les Lions, il a disputé deux matchs, pour une victoire 4-1 contre le Cap-Vert à Yaoundé et un score de parité 1-1 face à l’Angola à Luanda. Pour ces deux matchs, les Lions ont marqué cinq buts. Ils ont gagné quatre points sur six. Ils ont aussi gardé la tête du groupe D dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les prochains matchs des Lions auront lieu en début septembre prochain. Le retour de Marc Brys s’annonce avec beaucoup d’émotion après son interview.