DSC Marine Services S.A lance la première opération STS au Cameroun

Ce samedi 29 mars 2025, l’industrie maritime camerounaise a franchi un cap historique avec la réalisation de la toute première opération de type Ship-to-Ship (STS) par une entreprise nationale.

Le Cameroun affirme désormais sa place dans le domaine stratégique du transport et de la logistique maritime. Cette prouesse porte la signature de DSC Marine Service S.A, une entreprise en pleine ascension basé à Limbé et qui de jour en jour révolutionne le secteur maritime au Cameroun.

C’est une première nationale, et ce symbolise une véritable souveraineté technique car le transfert navire à navire (STS) est une opération complexe qui consiste à transférer des cargaisons – le plus souvent des produits pétroliers ou chimiques – d’un navire à un autre, sans passer par un terminal portuaire. Ce type d’opération exige un savoir-faire technique de haut niveau, une coordination rigoureuse et le strict respect des normes internationales de sécurité.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Jusqu’ici, ces opérations au Cameroun étaient exclusivement assurées par des prestataires étrangers. En réalisant cette première STS 100 % camerounaise, DSC Marine Services S.A, brise ce mythe symbolique et ouvre la voie à une plus grande autonomie technique et économique du pays dans ce secteur d’activité.

Un coup de maître dans un contexte stratégique

L’opération a été menée dans un environnement sécurisé, avec une flotte adaptée, un personnel qualifié et des procédures conformes aux standards internationaux. Ce succès s’inscrit dans une dynamique de modernisation des services maritimes du pays, alors que le golfe de Guinée continue d’attirer les flux commerciaux majeurs de la sous-région.

En positionnant le Cameroun sur la carte des pays capables de réaliser des opérations STS en toute autonomie, DSC Marine Services S.A envoie un signal fort à ses partenaires et aux investisseurs du secteur maritime.

Un levier pour l’emploi et le transfert de compétences

Au-delà de l’exploit technique, cette opération marque également une avancée importante sur le plan humain et professionnel. Elle contribue à la formation de compétences locales dans un domaine autrefois réservé à des experts venus d’ailleurs. C’est une promesse d’emplois qualifiés, de transfert de technologie, et de valorisation du savoir-faire camerounais dans un secteur stratégique.

Vers une nouvelle ère du maritime camerounais

Avec cette première opération STS réussie, DSC Marines Services S.A s’inscrit comme un acteur incontournable de la souveraineté maritime camerounaise. Ce qui d’ailleurs ouvre de nouvelles perspectives pour le pays : davantage d’opérations locales, une réduction des coûts logistiques, une meilleure maîtrise des flux pétroliers, et surtout, une image de marque renforcée du Cameroun comme acteur compétent et fiable dans le commerce maritime régional.